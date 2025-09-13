Polska - Katar. Kiedy mecz polskich siatkarzy? O której godzinie MŚ w siatkówkę?
Polska - Katar to drugi mecz polskich siatkarzy w mistrzostwach świata 2025. Kiedy mecz Polska - Katar? O której godzinie Polska - Katar na MŚ siatkarzy?
Trwają mistrzostwa świata w siatkówkę na Filipinach. W drugim meczu siatkarze Nikoli Grbicia zmierzą się z Katarem w ramach rywalizacji w grupie B.
W pierwszej kolejce Katar rywalizował z Holandią i przegrał 1:3. Polscy siatkarze zmierzyli się natomiast z Rumunami.
Kiedy mecz siatkarzy Polska - Katar na MŚ 2025? To pytanie z pewnością zadają sobie fani polskiego sportu. Mecz Polska - Katar zostanie rozegrany w poniedziałek 15 września. Godzina meczu Polska - Katar to 15.30 polskiego czasu.Przejdź na Polsatsport.pl
