Polska - Katar. Kiedy mecz polskich siatkarzy? O której godzinie MŚ w siatkówkę?

Siatkówka

Polska - Katar to drugi mecz polskich siatkarzy w mistrzostwach świata 2025. Kiedy mecz Polska - Katar? O której godzinie Polska - Katar na MŚ siatkarzy?

fot. Cyfrasport
Trwają mistrzostwa świata w siatkówkę na Filipinach. W drugim meczu siatkarze Nikoli Grbicia zmierzą się z Katarem w ramach rywalizacji w grupie B.

 

W pierwszej kolejce Katar rywalizował z Holandią i przegrał 1:3. Polscy siatkarze zmierzyli się natomiast z Rumunami.

Kiedy mecz siatkarzy Polska - Katar na MŚ 2025? To pytanie z pewnością zadają sobie fani polskiego sportu. Mecz Polska - Katar zostanie rozegrany w poniedziałek 15 września. Godzina meczu Polska - Katar to 15.30 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport
SIATKÓWKA
