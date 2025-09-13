Polska - Rumunia. Skrót meczu siatkarzy (WIDEO)

We wcześniejszym spotkaniu grupy B Holandia wygrała z Katarem 3:1.

Biało-czerwoni walczą na Filipinach o odzyskanie tytułu po tym, jak trzy lata temu w Katowicach przegrali w finale z Włochami, a byli najlepsi w 2014 i 2018 roku.

Polska – Rumunia 3:0 (34:32, 25:15, 25:19)

Polska: Marcin Komenda, Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Norbert Huber, Jakub Popiwczak (libero) oraz Kamil Semeniuk, Kewin Sasak, Artur Szalpuk, Szymon Jakubiszak, Maksymilian Granieczny (libero)

Rumunia: Claudiu Dumitru, Adrian Aciobanitei, Tudor Magdas, Alexandru Ionescu, Mircea Paul Peta, Bela Florian Bartha, Carol Kosinski (libero) oraz Andrei Butnaru, Marian Bala, Vlad Kantor (libero)

Polska - Rumunia. Skrót meczu siatkarzy:

BS, PAP