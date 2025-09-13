Popiwczak szczerze po meczu Polska - Rumunia. Tak ocenił grę Biało-Czerwonych

Biało-Czerwoni znakomicie rozpoczęli mistrzostwa świata siatkarzy na Filipinach, pokonując w pierwszym meczu Rumunię 3:0. Choć pierwsza odsłona była niezwykle zacięta i pełna nerwów, Polacy w kluczowych momentach potrafili obronić aż cztery piłki setowe, by ostatecznie zwyciężyć 34:32.

- Pierwszy set był dla nas sporym wstrząsem. Trzeba było szybko wejść w rytm gry i poczuć boisko. Jestem jednak zadowolony, bo mimo trudnych, mocnych zagrywek rywali, nie oddaliśmy wielu punktów bez walki. Większość sytuacji mieliśmy pod kontrolą. Najważniejsze, że nie dawaliśmy przeciwnikom łatwych punktów - powiedział Popiwczak.

W kolejnych partiach zespół Nikoli Grbicia przejął pełną kontrolę nad przebiegiem spotkania. Rumuni zaczęli popełniać coraz więcej błędów, a Polacy pewnie punktowali w ataku i bloku. Dzięki temu druga i trzecia odsłona padły już zdecydowanie łupem mistrzów świata z 2014 i 2018 roku.

- Nie ukrywam, że ta pierwsza partia kosztowała nas sporo nerwów. To często zdarza się w meczach z tak wymagającymi zespołami. Wytrzymaliśmy presję, a wygrana na przewagi pokazała, że potrafimy zachować chłodną głowę w decydujących momentach - dodał libero reprezentacji Polski.

W poniedziałek podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Katarem.