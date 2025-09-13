Rzutem na taśmę! Bukowiecki zameldował się w finale

Konrad Bukowiecki awansował do finału pchnięcia kulą podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Polak w eliminacjach osiągnął 20,38 m i zajął 12., ostatnie premiowane awansem miejsce.

fot. PAP
Bukowiecki spalił pierwszą próbę, ale drugie pchnięcie dało mu przepustkę do finału. Najlepszy w eliminacjach był Nowozelandczyk Tom Walsh - 21,74.

 

Finał tej konkurencji rozpocznie się o godz. 14.10 czasu polskiego.

