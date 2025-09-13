Siedem goli w hicie Serie A! Asysta Piotra Zielińskiego
Juventus wygrał z Interem Mediolan... 4:3. Asystę przy trafieniu Hakana Calhanoglu zanotował Piotr Zieliński, który pojawił się na murawie w drugiej połowie spotkaniu.
Lepiej sobotni hit Serie A zaczęli gospodarze. Już w 14. minucie prowadzenie Juventusowi dał Lloyd Kelly. Radość Juve nie trwała jednak długo - kwadrans później było już 1:1 po trafieniu Calhanoglu.
ZOBACZ TAKŻE: Klub Premier League bez trenera! Okoliczności zwolnienia szokują
Jeszcze w pierwszej połowie Juventus wrócił na prowadzenie - tym razem gola dla Starej Damy strzelił Kenan Yildiz.
Po przerwie działo się równie dużo. W 60. minucie ponownie do remisu doprowadził Calhanoglu, zdobywając bramkę po asyście Zielińskiego. W 76. minucie dośrodkowanie z rzutu rożnego na gola zamienił Marcus Thuram.
Na tym nie koniec emocji. W 83. minucie bramkę dla Juventusu strzelił drugi z braci Thuram grający w tym meczu, Khephren Thuram. Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, w doliczonym czasie gry kapitalnym trafieniem popisał się nastoletni Vasilije Adzić, zapewniając Juventusowi triumf w tym szalonym starciu.
Zieliński grał w tym meczu od 64. minuty, kiedy zmienił Nicolo Barellę. Poza kadrą Juventusu pozostaje wracający do zdrowia Arkadiusz Milik.
Juventus - Inter 4:3 (2:1)
Bramki: Kelly 14, Yildiz 38, K. Thuram 83, Adzić 90+2 - Calhanoglu 30, 65, M. Thuram 76
Juventus: Di Gregorio - Gatti (Joao Mario 79), Bremer, Kelly - Kalulu, Locatelli (Adzić 73), K. Thuram, McKennie (David 79) - Koopmeiners (Cabal 73), Yildiz - Vlahović (Openda 73)
Inter: Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries (Darmian 77), Barella (Zieliński 64), Calhanoglu (Sucić 82), Mkhitaryan, Carlos Augusto (Dimarco 64) - M. Thuram, Martinez (Bonny 64)
Żółte kartki: Koopmeiners, Locatelli - MkhitaryanPrzejdź na Polsatsport.pl