Siedem goli w hicie Serie A! Asysta Piotra Zielińskiego

Lepiej sobotni hit Serie A zaczęli gospodarze. Już w 14. minucie prowadzenie Juventusowi dał Lloyd Kelly. Radość Juve nie trwała jednak długo - kwadrans później było już 1:1 po trafieniu Calhanoglu.

ZOBACZ TAKŻE: Klub Premier League bez trenera! Okoliczności zwolnienia szokują

Jeszcze w pierwszej połowie Juventus wrócił na prowadzenie - tym razem gola dla Starej Damy strzelił Kenan Yildiz.

Po przerwie działo się równie dużo. W 60. minucie ponownie do remisu doprowadził Calhanoglu, zdobywając bramkę po asyście Zielińskiego. W 76. minucie dośrodkowanie z rzutu rożnego na gola zamienił Marcus Thuram.

𝗗𝗨𝗕𝗟𝗘𝗧 𝗖𝗔𝗟𝗛𝗔𝗡𝗢𝗚𝗟𝗨! 🔥 ASYSTA ZIELIŃSKIEGO! 🅰️ 😍



Inter doprowadza do wyrównania! Piotr Zieliński z pierwszą asystą w sezonie w Serie A! 🤌#włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/ARNpdc22BB — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 13, 2025

Na tym nie koniec emocji. W 83. minucie bramkę dla Juventusu strzelił drugi z braci Thuram grający w tym meczu, Khephren Thuram. Gdy wydawało się, że spotkanie zakończy się remisem, w doliczonym czasie gry kapitalnym trafieniem popisał się nastoletni Vasilije Adzić, zapewniając Juventusowi triumf w tym szalonym starciu.

𝐍𝐈𝐄𝐎𝐂𝐙𝐘𝐖𝐈𝐒𝐓𝐘 𝐁𝐎𝐇𝐀𝐓𝐄𝐑! 🤯 𝐉𝐔𝐕𝐄𝐍𝐓𝐔𝐒 𝐖𝐘𝐆𝐑𝐘𝐖𝐀! 🔥



Brak słów! 🥵 Fantastyczne widowisko! Kapitalne trafienie Adzicia! 🚀#włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/OsDqgiRXxh — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 13, 2025

Zieliński grał w tym meczu od 64. minuty, kiedy zmienił Nicolo Barellę. Poza kadrą Juventusu pozostaje wracający do zdrowia Arkadiusz Milik.

Juventus - Inter 4:3 (2:1)

Bramki: Kelly 14, Yildiz 38, K. Thuram 83, Adzić 90+2 - Calhanoglu 30, 65, M. Thuram 76

Juventus: Di Gregorio - Gatti (Joao Mario 79), Bremer, Kelly - Kalulu, Locatelli (Adzić 73), K. Thuram, McKennie (David 79) - Koopmeiners (Cabal 73), Yildiz - Vlahović (Openda 73)

Inter: Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries (Darmian 77), Barella (Zieliński 64), Calhanoglu (Sucić 82), Mkhitaryan, Carlos Augusto (Dimarco 64) - M. Thuram, Martinez (Bonny 64)

Żółte kartki: Koopmeiners, Locatelli - Mkhitaryan

BS, Polsat Sport