Strefa medalowa bez Polek

Sobotnia rywalizacja siatkarek w VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika rozpoczęła się od baraży. W nich o ćwierćfinał walczyła jedna para z Polski - Zuzanna Rapczyńska i Amelia Panek. W Round of 12 biało-czerwone zmierzyły się z Rumunkami Francescą Ioaną Alupei i Beatą Vaida. Spotkanie od samego początku rozgrywane było pod dyktando rywalek. Słabe strony młodej polskiej dwójki skutecznie wykorzystywała rumuńska dwójka. W rezultacie Polki przegrały oba sety do 10. Porażka dla młodych siatkarek oznaczała koniec udziału w turnieju.

- Nasze przeciwniczki nie dały nam za dużo szans. Były zdecydowanie silniejsze, mają większe doświadczenie. Zrobiłyśmy co mogłyśmy, ale niestety nie udało się - powiedziała po spotkaniu Amelia Panek.

W sesji popołudniowej rozegrano ćwierćfinały. W nich Polskę reprezentowały dwie pary Marta Łodej i Julia Kielak oraz Urszula Łunio i Natalia Okła. Celem zawodniczek był awans do strefy medalowej.

Pierwszy do rywalizacji o półfinał przystąpił duet Łodej/Kielak. Ich przeciwniczkami były Rumunki, które wcześniej wyeliminowały młode reprezentantki Polski. Niestety, również bardziej doświadczone biało-czerwone miały problem, by przeciwstawić się rumuńskim zawodniczkom. W rezultacie kolejny polski zespół zakończył udział w VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika.

Następnie przed wilanowską publicznością zaprezentowały się Urszula Łunio i Natalia Okła. Turniejowa “jedynka” o 1/2 finału zmierzyła się ze Stefanią Florą Kun i Lillą Villam. Pierwszy set był niezwykle wyrównany i dopiero w końcówce Węgierkom udało się odskoczyć na dwa punkty. W drugiej partii widoczną przewagę miały przyjezdne, które skutecznie to wykorzystały, zamykając mecz w dwóch partiach.

Biało-czerwone siatkarki nie mogą zaliczyć soboty na Plaży Wilanów do udanej. Wszystkie trzy zespoły przegrały swoje spotkania i tym samym zakończyły swój udział w VW Beach Pro Tour Futures Warsaw by ORLEN Termika.

W niedzielę o medale powalczą Rumunki Francesca Ioana Alupei i Beata Vaida, Węgierki Stefania Flora Kun i Lilla Villam i dwie pary z Litwy Ievute/Kliokmanaite oraz Rudkovskaja/Krizanauskaite. Rano rozegrane zostaną półfinały, a w sesji popołudniowej mecz o 3. miejsce i finał. Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na godzinę 9:00.

