Szeremeta - Jaismine. Wynik finału MŚ w boksie. Kto wygrał walkę?

Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim w tym roku gości Liverpool. Do rywalizacji w kategorii 57 kg przystąpiła niezwykle utalentowana reprezentantka Polski Julia Szeremeta.

Jak się okazało, Szeremeta kapitalnie spisuje się podczas MŚ w boksie. Polka pokonała kolejno Yan Cai, Karinę Ibragimovą i Valerię Arboledę Mendozę, meldując się tym samym w wielkim finale mistrzowskiej imprezy.

Finałową rywalką Szeremety będzie reprezentantka Indii Jaismine Jaismine.

Finał Szeremeta - Jaismine. Wynik walki MŚ w boksie. Kto wygrał?

Jaki był wynik walki Szeremeta - Jaismine na MŚ w boksie? To pytanie zadają sobie fani boksu w naszym kraju. Finał Szeremeta - Jaismine odbędzie się w sobotę 13 września o godzinie 21:30 polskiego czasu. O werdykcie potyczki poinformujemy od razu po jej zakończeniu. Na naszym portalu dostępna do obejrzenia będzie również cała walka Szeremeta - Jaismine w finale MŚ.

Transmisje MŚ w boksie olimpijskim od 4 do 14 września w Polsacie Sport Fight, na kanałach Polsat Sport i na Polsat Box Go.

