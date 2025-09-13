Tabela grupy polskich siatkarzy MŚ 2025. Które miejsce zajmuje Polska po pierwszym meczu?

Tabela grupy polskich siatkarzy w MŚ 2025, czyli które miejsce zajmuje Polska po pierwszym meczu? Zobacz tabelę grupy B w mistrzostwach świata w siatkówce na Filipinach.

fot. FIVB
Polscy siatkarze zainaugurowali zmagania podczas MŚ 2025. W pierwszej kolejce podopieczni Nikoli Grbicia zmierzyli się z Rumunią, wygrywając w trzech setach.

 

Oprócz Polski i Rumunii, w grupie B rywalizują Katar i Holandia. W starciu Katarczyków i Holendrów górą była ekipa z Europy, triumfując 3:1.


W drugiej kolejce Polska zmierzy się z Katarem, natomiast Rumunia zagra z Holandią.

 

Mistrzostwa świata siatkarzy rozgrywane są w dniach 12–28 września na Filipinach. O tytuł najlepszej drużyny globu powalczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska.

 

Zmagania rozpoczęły się od fazy grupowej, w której drużyny zostały podzielone na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej grupy uzyskają awans do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

 

Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do 1/8 finału. W tej fazie turnieju drużyny utworzą pary: A1–H2, H1–A2, D1–E2, E1–D2, B1–G2, G1–B2, C1–F2, F1–C2.

 

Przykładowo - jeśli reprezentacja Polski wygra grupę B, w 1/8 finału - zgodnie z drabinką - zmierzy się z drugą drużyną grupy G, czyli z Japonią, Kanadą, Turcją lub Libią.

 

Następnie rozegrane zostaną ćwierćfinały, półfinały oraz mecze o medale.

BS, Polsat Sport
