Tabela grupy polskich siatkarzy MŚ 2025. Które miejsce zajmuje Polska po pierwszym meczu?

Polscy siatkarze zainaugurowali zmagania podczas MŚ 2025. W pierwszej kolejce podopieczni Nikoli Grbicia zmierzyli się z Rumunią, wygrywając w trzech setach.

MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

Oprócz Polski i Rumunii, w grupie B rywalizują Katar i Holandia. W starciu Katarczyków i Holendrów górą była ekipa z Europy, triumfując 3:1.



W drugiej kolejce Polska zmierzy się z Katarem, natomiast Rumunia zagra z Holandią.

Mistrzostwa świata siatkarzy rozgrywane są w dniach 12–28 września na Filipinach. O tytuł najlepszej drużyny globu powalczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska.

Zmagania rozpoczęły się od fazy grupowej, w której drużyny zostały podzielone na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej grupy uzyskają awans do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do 1/8 finału. W tej fazie turnieju drużyny utworzą pary: A1–H2, H1–A2, D1–E2, E1–D2, B1–G2, G1–B2, C1–F2, F1–C2.

Przykładowo - jeśli reprezentacja Polski wygra grupę B, w 1/8 finału - zgodnie z drabinką - zmierzy się z drugą drużyną grupy G, czyli z Japonią, Kanadą, Turcją lub Libią.

Następnie rozegrane zostaną ćwierćfinały, półfinały oraz mecze o medale.

Tabela grupy polskich siatkarzy MŚ 2025. Które miejsce zajmuje Polska?

BS, Polsat Sport