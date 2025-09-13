To mógł być pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych MŚ. Zabrakło niewiele
Katarzyna Zdziebło zajęła piąte miejsce w chodzie na 35 km pierwszego dnia lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Wygrała Hiszpanka Maria Perez. Srebrny medal zdobyła Włoszka Antonella Palmisano, a brąz wywalczyła Ekwadorka Paula Milena Torres. Agnieszka Ellward była 25.
Perez zwyciężyła wynikiem 2:39.01 i wyprzedziła nawet wielu mężczyzn, którzy rywalizowali z kobietami w tym samym czasie. Druga Palmisano była wolniejsza od Hiszpanki o ponad trzy minuty - 2:42.24. Trzecia Torres poprawiła rekord Ekwadoru na 2:42.44.
Tuż za podium uplasowała się Chinka Li Peng - 2:43.29, a Zdziebło dotarła do mety jako piąta i osiągnęła swój najlepszy wynik w tym sezonie - 2:44.37. Polka przyznała, że jest z siebie zadowolona, a warunki na trasie były bardzo trudne. Ellward uzyskała czas 3:08.21.
Perez zdobyła swój trzeci złoty medal mistrzostw świata. Dwa lata temu w Budapeszcie triumfowała na 20 km i 35 km. W zeszłym roku Hiszpanka wywalczyła złoto i srebro igrzysk olimpijskich w Paryżu.
W sobotę 20 września chodziarze będą rywalizować na 20 km.