To one spróbują zatrzymać Polki. Kim są rywalki Biało-Czerwonych w finałach MŚ w boksie?
Czas na jeden z najważniejszych weekendów w historii polskiego boksu. Julia Szeremeta, Agata Kaczmarska i Aneta Rygielska powalczą o złote medale mistrzostw świata. Każda z nich na drodze do upragnionego sukcesu ma już tylko jedną przeszkodę. Kim są przeciwniczki, z którymi Biało-Czerwonym przyjdzie zmierzyć się w pojedynkach finałowych?
Aneta Rygielska - Chengyu Yang. Walka z MŚ 2025
Julia Szeremeta - Valeria Arboleda Mendoza. Walka z MŚ 2025
Agata Kaczmarska - Jeldana Talipowa. Walka z MŚ 2025
Andrzej Kostyra: Trzy medale mistrzostw świata to wielki sukces polskiego boksu
Przemysław Saleta: Sukcesy pań na mistrzostwach świata to powód do dumy
W sobotę swoje walki o złoto stoczą Szeremeta i Kaczmarska. Z kolei Rygielska zawalczy dzień później. Jako pierwsza do ringu wejdzie Szeremeta. Przypomnijmy, że 22-latka w półfinale po wyrównanym starciu pokonała na punkty Valerię Arboledę Mendozę z Kolumbii. Teraz wicemistrzyni olimpijska z Paryża stanie przed kolejnym wymagającym zadaniem. W przeciwnym narożniku stanie Jaismine Lamboria.
Reprezentantka Indii jest o dwa lata starsza od Szeremety. Na drodze do finału pięściarskiego mundialu w Liverpoolu wygrała trzy starcia - każde z nich jednogłośną decyzją sędziów. Co ciekawe, Lamboria brała udział w ubiegłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jej udział w zmaganiach w kategorii do 57 kilogramów zakończył się bardzo szybko, bo już na etapie pierwszej rundy, w której musiała uznać wyższość Nesthy Petecio. Kto uważnie śledził tamten turniej, ten pamięta, że Filipinka była później rywalką Szeremety w półfinale.
Do największych osiągnięć w karierze 24-latki z Indii należą: brąz mistrzostw Azji z 2021 roku, brąz Igrzysk Wspólnoty Narodów z 2022 roku oraz triumf w Pucharze Świata w Astanie w marcu tego roku. Na jej korzyść w starciu z Szeremetą z pewnością będą przemawiały warunki fizyczne. Lamboria jest wyższa i dysponuje większym zasięgiem ramion. Czy to wystarczy, by powstrzymać wicemistrzynię olimpijską? Przekonamy się w sobotni wieczór.
Niedługo po Szeremecie między linami stanie Kaczmarska. Pięściarka z Radomia to objawienie tych mistrzostw. 27-latka przebojem wdarła się do finału, wygrywając dwa pojedynki w przekonującym stylu. W walce o złoto jej rywalką będzie Nupur Sheoran. Reprezentantka Indii boks ma we krwi. 26-latka jest wnuczką Hawy Singha, a zatem jednej z największych legend indyjskiego pięściarstwa. Szermierkę na pięści uprawiał również jej ojciec, z kolei matka była reprezentantką kraju w koszykówce.
Kariera Sheoran do tej pory przechodziła bez większego echa. Przełom nastąpił w tym roku. Urodzona w Umerwas zawodniczka wygrała w Astanie Puchar Świata. Od tamtej pory radzi sobie świetnie, czego dowodem jest świetny występ w Liverpoolu. Możemy jednak być pewni, że Kaczmarska tanio skóry nie sprzeda. Podobnie jak w starciu Szeremeta - Lamboria reprezentantka Indii będzie miała przewagę warunków fizycznych. Niemniej jednak zawodniczka z Radomia jest przyzwyczajona do toczenia bojów z wyższymi oponentkami.
Jako ostatnia z grona Polek do ringu wejdzie Rygielska. Finał z udziałem 30-latki zaplanowano na niedzielę. Jej rywalką będzie Rebecca Santos. Co ciekawe, obie zawodniczki miały już okazje walczyć ze sobą i było to całkiem niedawno. W kwietniu tego roku podczas Pucharu Świata w Brazylii torunianka pokonała reprezentantkę gospodarzy niejednogłośną decyzją sędziów. Od tamtej pory jednak Santos stoczyła dziewięć pojedynków, z których wygrała osiem. W zawodach Pucharu Świata w Astanie ukończyła zmagania na drugiej lokacie. To pokazuje, że Rygielska wcale nie będzie miała łatwego zadania.
W najgorszym wypadku Biało-Czerwone mają już zapewnione srebrne medale. Każda z nich ma jednak apetyt na więcej. Czy w walkach finałowych pokażą pełnię potencjału i sięgną po tytuły mistrzyń świata?
Transmisje walk finałowych z udziałem trzech Polek 13 i 14 września w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go.
13 września:
57 kg: Julia Szeremeta - Jaismine Lamboria (Indie) - Polsat Sport 1, Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (około 21:30)
80+ kg: Agata Kaczmarska - Nupur Sheoran (Indie) - Polsat Sport 1, Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (około 22:00)
14 września:
60 kg: Aneta Rygielska - Rebeca Santos (Brazylia) - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (około 14:00)Przejdź na Polsatsport.pl