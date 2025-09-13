To one spróbują zatrzymać Polki. Kim są rywalki Biało-Czerwonych w finałach MŚ w boksie?

W sobotę swoje walki o złoto stoczą Szeremeta i Kaczmarska. Z kolei Rygielska zawalczy dzień później. Jako pierwsza do ringu wejdzie Szeremeta. Przypomnijmy, że 22-latka w półfinale po wyrównanym starciu pokonała na punkty Valerię Arboledę Mendozę z Kolumbii. Teraz wicemistrzyni olimpijska z Paryża stanie przed kolejnym wymagającym zadaniem. W przeciwnym narożniku stanie Jaismine Lamboria.

Reprezentantka Indii jest o dwa lata starsza od Szeremety. Na drodze do finału pięściarskiego mundialu w Liverpoolu wygrała trzy starcia - każde z nich jednogłośną decyzją sędziów. Co ciekawe, Lamboria brała udział w ubiegłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jej udział w zmaganiach w kategorii do 57 kilogramów zakończył się bardzo szybko, bo już na etapie pierwszej rundy, w której musiała uznać wyższość Nesthy Petecio. Kto uważnie śledził tamten turniej, ten pamięta, że Filipinka była później rywalką Szeremety w półfinale.

Do największych osiągnięć w karierze 24-latki z Indii należą: brąz mistrzostw Azji z 2021 roku, brąz Igrzysk Wspólnoty Narodów z 2022 roku oraz triumf w Pucharze Świata w Astanie w marcu tego roku. Na jej korzyść w starciu z Szeremetą z pewnością będą przemawiały warunki fizyczne. Lamboria jest wyższa i dysponuje większym zasięgiem ramion. Czy to wystarczy, by powstrzymać wicemistrzynię olimpijską? Przekonamy się w sobotni wieczór.

Niedługo po Szeremecie między linami stanie Kaczmarska. Pięściarka z Radomia to objawienie tych mistrzostw. 27-latka przebojem wdarła się do finału, wygrywając dwa pojedynki w przekonującym stylu. W walce o złoto jej rywalką będzie Nupur Sheoran. Reprezentantka Indii boks ma we krwi. 26-latka jest wnuczką Hawy Singha, a zatem jednej z największych legend indyjskiego pięściarstwa. Szermierkę na pięści uprawiał również jej ojciec, z kolei matka była reprezentantką kraju w koszykówce.

Kariera Sheoran do tej pory przechodziła bez większego echa. Przełom nastąpił w tym roku. Urodzona w Umerwas zawodniczka wygrała w Astanie Puchar Świata. Od tamtej pory radzi sobie świetnie, czego dowodem jest świetny występ w Liverpoolu. Możemy jednak być pewni, że Kaczmarska tanio skóry nie sprzeda. Podobnie jak w starciu Szeremeta - Lamboria reprezentantka Indii będzie miała przewagę warunków fizycznych. Niemniej jednak zawodniczka z Radomia jest przyzwyczajona do toczenia bojów z wyższymi oponentkami.

Jako ostatnia z grona Polek do ringu wejdzie Rygielska. Finał z udziałem 30-latki zaplanowano na niedzielę. Jej rywalką będzie Rebecca Santos. Co ciekawe, obie zawodniczki miały już okazje walczyć ze sobą i było to całkiem niedawno. W kwietniu tego roku podczas Pucharu Świata w Brazylii torunianka pokonała reprezentantkę gospodarzy niejednogłośną decyzją sędziów. Od tamtej pory jednak Santos stoczyła dziewięć pojedynków, z których wygrała osiem. W zawodach Pucharu Świata w Astanie ukończyła zmagania na drugiej lokacie. To pokazuje, że Rygielska wcale nie będzie miała łatwego zadania.

W najgorszym wypadku Biało-Czerwone mają już zapewnione srebrne medale. Każda z nich ma jednak apetyt na więcej. Czy w walkach finałowych pokażą pełnię potencjału i sięgną po tytuły mistrzyń świata?

Transmisje walk finałowych z udziałem trzech Polek 13 i 14 września w Polsacie Sport Fight i online na Polsat Box Go.

13 września:

57 kg: Julia Szeremeta - Jaismine Lamboria (Indie) - Polsat Sport 1, Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (około 21:30)

80+ kg: Agata Kaczmarska - Nupur Sheoran (Indie) - Polsat Sport 1, Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (około 22:00)

14 września:

60 kg: Aneta Rygielska - Rebeca Santos (Brazylia) - Polsat Sport Fight, Polsat Box Go (około 14:00)