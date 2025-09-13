To tylko rozgrzewka? Polacy trafili na grupę marzeń w MŚ siatkówki

Na mistrzostwa świata jadą jako numer jeden



Na mistrzostwa świata Polacy pojadą jako numer jeden rankingu FIVB. Prowadzenia w zestawieniu nie oddają od wielu miesięcy. To potwierdza, że są drużyną, która nie schodzi poniżej wysokiego poziomu. Zawsze walczą o najwyższe cele i tak samo powinno być na turnieju mistrzowskim, który startuje już 12 września.

Polacy pierwsze spotkanie rozegrają dzień później (13 września). Trafili do grupy B, gdzie są zdecydowanymi faworytami. Zagrają z Rumunią, Katarem i Holandią. Ten etap rozgrywek ma być rozgrzewką przed fazą pucharową, w której rozpocznie się walka o medale.

Rumunia na początek



Rumuni zajmują 22. miejsce w rankingu FIVB, czyli najniższe spośród drużyn rywalizujących w grupie B. Teoretycznie więc Polaków na otwarcie zmagań czeka najłatwiejsze zadanie. W sezonie reprezentacyjnym Rumuni grali w Złotej Lidze Europejskiej, gdzie zajęli czwarte miejsce w tabeli.

Od ponad dekady biało-czerwoni nie rywalizowali z tą drużyną. Ostatnie mecze miały miejsce w czerwcu 2014 roku. Wówczas w Lidze Europejskiej biało-czerwoni przegrali 2:3, aby później wygrać 3:1. Eksperci i kibice liczą na to, że 13 września nie stracą ani jednego seta i pewnie wygrają 3:0.

Katar kolejnym rywalem



Drugim grupowym rywalem reprezentantów Polski będzie Katar. Drużyna z Bliskiego Wschodu zajmuje 20. miejsce w rankingu FIVB. Na co dzień rywalizuje w mniej prestiżowych turniejach w Azji i nie ma zbyt wielu okazji do gry z mocnymi rywalami. Spodziewać się można, że na boisku będzie widać znaczną dysproporcję w umiejętnościach siatkarzy.

W ostatnich latach Polacy nie rywalizowali z Katarczykami, jednak są zdecydowanymi faworytami pojedynku zaplanowanego na 15 września.

Holandia na zakończenie fazy grupowej



Ostatni mecz w grupie B z Holendrami może zadecydować o zajęciu pierwszego miejsca w grupie. Da to lepsze rozstawienie w fazie pucharowej i teoretycznie prostszą drogę do strefy medalowej. Holendrzy zajmują 19. miejsce w rankingu FIVB, więc też nie powinni być wygórowanym przeciwnikiem dla podopiecznych Nikoli Grbicia.

W tym sezonie drużyny spotkały się w Lidze Narodów i Polacy pewnie wygrali 3:1. Następnie sięgnęli po końcowe zwycięstwo w rozgrywkach, a Holandia zakończyła zmagania na ostatnim 18. miejscu.

Biało-czerwoni wylosowali grupę marzeń i bez problemu powinni zameldować się w 1/8 finału mistrzostw świata.

Mecze mistrzostw świata w Polsacie



Prawa do transmisji turnieju mistrzowskiego na Filipinach ma telewizja Polsat. Pierwsze mecze grupowe zaplanowano na 12 września, a finał odbędzie się 28 września. Wszystkie mecze Polaków, a przy nich eksperckie studio i merytoryczne analizy, transmitowane będą na antenach sportowych Polsatu.

Terminarz meczów Polski:

· 2025‑09‑13: Polska – Rumunia (sobota, godzina 15.30),

· 2025‑09‑15: Polska – Katar (poniedziałek, godzina 15.30),

· 2025‑09‑17: Polska – Holandia (środa, godzina 12.00).

Polsat Sport