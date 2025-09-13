Trzecie miejsce Polaków. Będzie finał!
Polacy awansowali do finału sztafety mieszanej 4x400 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Maksymilian Szwed, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński i Anna Gryc czasem 3.11,15 zajęli trzecie miejsce w drugiej serii, po dyskwalifikacji Kenii.
Najszybsi w eliminacjach byli Amerykanie - 3.10,18. Awans do finału wywalczyło osiem ekip - po trzy najlepsze z dwóch serii i dwie pozostałe z najlepszymi czasami.
Finał odbędzie się o godzinie 15.20. W ekipie biało-czerwonych prawdopodobnie wystąpi w nim Natalia Bukowiecka, brązowa medalistka olimpijska z Paryża na 400 m.
W 2021 roku Polacy zdobyli złoty medal olimpijski w sztafecie mieszanej 4x400 m. Na tym samym obiekcie w Tokio triumfowali biegnąc w finale w składzie: Natalia Bukowiecka, Justyna Święty-Ersetic, Kajetan Duszyński i Karol Zalewski.