Trzecie miejsce Polki w LGP. Triumf 18-latki

Twardosz prowadziła w konkursie po pierwszej serii, w której uzyskała 93 m. W drugiej miała słabszą próbę, wylądowała na 89,5 m i ostatecznie była trzecia. To jej najlepszy rezultat w zawodach Letniej Grand Prix.

ZOBACZ TAKŻE: Łączą ich... skoki narciarskie. Reprezentanci Polski wzięli ślub!

Sato w pierwszym skoku osiągnęła 91,5 m, w drugim wylądowała najdalej w całym konkursie - 98 m i triumfowała z notą 232,0 pkt. Druga Maruyama w pierwszej osiągnęła 91,5 m, w drugiej 96,5 m i była druga z łączną notą 231,3 pkt. Do Sato straciła tylko 0,7 pkt.

Twardosz w pierwszym skoku osiągnęła 93 m, a w drugim 89,5 m i z notą 224,5 pkt została sklasyfikowana na trzeciej pozycji. Do Sato straciła 7,5 pkt.

Na 14 pozycji konkurs ukończyła Pola Bełtowska. Po skokach na 83,5 i 84 m otrzymała notę 175,5 pkt. Nicole Konderla zajęła 27. miejsce gromadząc 148,3 pkt po skokach na odległość 75 i 77 m.

Po pięciu konkursach w klasyfikacji generalnej Letniej GP kobiet prowadzi Słowenka Nika Prevc - 345 pkt. Druga jest Japonka Nozomi Maruyama - 340 pkt, a trzecia Kanadyjka Abigail Strate - 280 pkt. W Rasnowie Prevc nie startowała.

Twardosz z dorobkiem 170 pkt zajmuje siódme miejsce, Bełtowska ma 68 pkt i jest 15, a Konderla 39. - 15 pkt. Twardosz startowała dotychczas we wszystkich pięciu konkursach LGP, natomiast Bełtowska i Konderla tylko w trzech.

W niedzielę w Rasnowie odbędzie się drugi konkurs pań.

PAP