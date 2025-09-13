Wielkie emocje! Gwiazdy pokonane, Polacy przedłużyli nadzieję

Tenis

Karol Drzewiecki i Jan Zieliński pokonali Juliana Casha i Lloyda Glasspoola w trzeciej odsłonie meczu Polska - Wielka Brytania w ramach Pucharu Davisa. Rywale prowadzą już tylko 2-1.

Wielkie emocje! Gwiazdy pokonane, Polacy przedłużyli nadzieję
fot. PAP

W piątek odbyły się dwa mecze singlowe. Tomasz Berkieta przegrał z Cameronem Norriem, a Olaf Pieczkowski nie dał rady Arthurowi Fery'emu.

 

Oznaczało to, że jeśli brytyjski debel wygrałby sobotnie starcie, to Wielka Brytania zapewniłaby sobie zwycięstwo z Biało-Czerwonymi.

 

Zaczęło się zgodnie z planem. Cash i Glasspool, czołowy debel świata, wygrali pierwszego seta 6:3. W drugiej partii triumfowali "Drzewko" oraz Zieliński. Za to rywalizacja w trzecim secie była na tyle wyrównana, że zwycięzców wyłonił tie-break.

 

W nim 8-6 wygrali Polacy.

 

Tym samym Biało-Czerwoni zmniejszyli straty w całej rywalizacji. Na ten moment przegrywają 1-2.

 

W czwartym meczu Pieczkowski zmierzy się z Norriem.

 

Wynik meczu:

 

Drzewiecki/Zieliński - Cash/Glasspool 2:1 (3:6, 6:3, 7:6 [6])

PAP
