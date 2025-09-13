Włosi gotowi na obronę złota. De Giorgi zapytany o Polaków. "Nie są niepokonani"

To właśnie Włosi wygrali ostatni mundial, pokonując w finale Polaków. Nasi siatkarze zdążyli już zrewanżować się Italii, i to dwukrotnie - najpierw podczas finału mistrzostw Europy, a także podczas tegorocznego finału Ligi Narodów. Do tego podopieczni Nikoli Grbicia lepiej zaprezentowali się na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, gdzie sięgnęli po srebro, natomiast ekipa z Półwyspu Apenińskiego uplasowała się poza podium.

Squadra Azzurra jest gotowa zrewanżować się Biało-Czerwonym i obronić złoto wywalczone trzy lata temu. Di Giorgi zaznaczył, że nie czuje jednak presji z tym związanej.

- Towarzyszy mi bardziej duma z tego powodu. Nie czuję odpowiedzialności, ponieważ w tych ostatnich trzech latach wydarzyło się tak wiele w różnych rozgrywkach. Przede wszystkim pokazaliśmy, że nadal jesteśmy w czołówce światowej, wśród najlepszych, ale zawsze ktoś był od nas lepszy. To, co zatem czujemy, to pragnienie bycia konkurencyjnym dla innych ekip, aby tym razem ich pokonać - mówi De Giorgi w wywiadzie dla "La Gazzetta dello Sport".

Według 63-latka nie ma nikogo, kto zasłużyłby na miano dominatora i zdecydowanego faworyta turnieju. Został też dopytany o Polaków.

- Stawka jest bardzo wyrównana i nie ma drużyny dominującej. Polska? Przegrała finał igrzysk z Francją 0:3. To bez wątpienia jeden z wielkich faworytów, posiada świetny i szeroki skład, ale to nie jest zespół, o którym można powiedzieć, że jak zagrasz na maksimum swoich możliwości to i tak nie masz szans z nim wygrać. Ja tego tak nie widzę. Na Filipinach wygra ten, który da z siebie wszystko - zaznacza.

Były selekcjoner naszej kadry wypowiedział się również na temat przegranego finału w tegorocznej Lidze Narodów. Wówczas jego Italia uległa ekipie Grbicia 0:3. De Giorgi znalazł wytłumaczenie tego niepowodzenia.

- To był dziwny mecz. Musimy pamiętać, że pierwszego seta przegraliśmy minimalnie, tylko 22:25, ponieważ doszło do błędu w ustawieniu, który został spowodowany wciśnięciem złego przycisku na tablecie. To wywołało duże zamieszanie i w mój zespół wdarła się nerwowość. Patrząc całościowo, uważam że nasza gra w Lidze Narodów była doskonała i była właśnie tym, czego chcieliśmy w kontekście przygotowań do mundialu - skwitował.

Warto podkreślić, że potencjalnym rywalem Italii w półfinale mistrzostw świata na Filipinach mogą być Francuzi lub Polacy. W ćwierćfinale aktualni czempioni globu mogą trafić na Argentynę, jeżeli oczywiście wyjdą z grupy z Algierią, Belgią i Ukrainą oraz przebrną przez 1/8 finału.

- To chyba dobrze, co? W ten sam sposób myślą Argentyńczycy, Francuzi, Polacy. Jeżeli chcemy grać o najwyższe cele, to musimy bić się z takimi drużynami. To będzie walka na zasadzie przegrywający odpada. Takie zasady ustalono i musimy je zaakceptować. Lepiej jednak skupiać się na każdym pojedynczym spotkaniu - rzekł De Giorgi, który z ZAKSĄ zdobył dwa mistrzostwa Polski i Puchar Polski. Nie poszło mu z reprezentacją Polski, której selekcjonerem był w 2017 roku. Od 2021 roku jest opiekunem włoskiej kadry, z którą zdobył mistrzostwo Europy (2021), mistrzostwo świata (2022) oraz srebro mistrzostw Europy (2023), Ligi Narodów (2025) i zajął czwarte miejsce na ubiegłorocznych igrzyskach w Paryżu.

Polsat Sport