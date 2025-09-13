Za nami 33. Bieg Solidarności
Za nami 33. Bieg Solidarności. W tegorocznym biegu we Wrocławiu wystartowało 775 zawodników.
Kazimierz Kimso: Bieg jest istotnym elementem obchodów 45-lecia NSZZ "Solidarność"
Adam Putyra: Bieg Solidaności to połączenie rywalizacji ambitnych amatorów z zabawową atmosferą
Magdalena Patas: Bardzo chciałam wygrać, więc spieszyło mi się do mety
Danuta Utrata: Staramy się pokazać, że mimo trudnej przyszłości mamy przyszłość
Magdalena Patas wśród kobiet i Adam Putyra wśród mężczyzn okazali się zwycięzcami 33 Biegu Solidarności. Rozegrany na pięciokilometrowej trasie bieg przyniósł jak zawsze wiele emocji zebranym licznie kibicom i uczestnikom festynu, jaki odbył się po dekoracji zwycięzców.
- Bieg jest istotnym elementem obchodów 45-lecia NSZZ "Solidarność" - powiedział Kazimierz Kimso, przewodniczący regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" i organizator biegu.
- Bieg Solidaności to połączenie rywalizacji ambitnych amatorów z zabawową atmosferą. Walka była bardzo zacięta, udało mi się oderwać od kolegi dopiero w okolicach 4. kilometra - powiedział Putyra, triumfator wyścigu.
Ogółem w tegorocznym biegu wystartowało 775 zawodników.