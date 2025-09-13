Za nami 33. Bieg Solidarności

Za nami 33. Bieg Solidarności. W tegorocznym biegu we Wrocławiu wystartowało 775 zawodników.

fot. Polsat
Magdalena Patas wśród kobiet i Adam Putyra wśród mężczyzn okazali się zwycięzcami 33 Biegu Solidarności. Rozegrany na pięciokilometrowej trasie bieg przyniósł jak zawsze wiele emocji zebranym licznie kibicom i uczestnikom festynu, jaki odbył się po dekoracji zwycięzców.

 

- Bieg jest istotnym elementem obchodów 45-lecia NSZZ "Solidarność" - powiedział Kazimierz Kimso, przewodniczący regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" i organizator biegu.

 

 

- Bieg Solidaności to połączenie rywalizacji ambitnych amatorów z zabawową atmosferą. Walka była bardzo zacięta, udało mi się oderwać od kolegi dopiero w okolicach 4. kilometra - powiedział Putyra, triumfator wyścigu.

 

 

Ogółem w tegorocznym biegu wystartowało 775 zawodników.

