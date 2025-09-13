Zapachniało sensacją w polskiej grupie!
Reprezentacja Holandii wygrała swój pierwszy mecz w mistrzostwach świata na Filipinach, pokonując Katar 3:1 (25:18, 25:23, 26:28, 25:23). W drugim meczu grupy B Polska zagra z Rumunią.
Holendrzy zdominowali pierwszego seta, natomiast w dwóch kolejnych Katarczycy nawiązali z nimi wyrównaną walkę. W trzecim długo prowadzili i chociaż Holendrzy doprowadzili do gry na przewagi w końcówce, to minimalnie lepsi okazali się zawodnicy z Półwyspu Arabskiego, którzy niespodziewanie przedłużyli spotkanie.
ZOBACZ TAKŻE: Włosi gotowi na obronę złota. De Giorgi zapytany o Polaków. "Nie są niepokonani"
Porażka w trzeciej partii podziałała na Europejczyków jak zimny prysznic - czwartą odsłonę rozpoczęli od prowadzenia 4:0. Ta zaliczka z początku seta wystarczyła im do zwycięstwa, chociaż w końcówce Katarczycy odrobili część strat. Nie zdążyli już jednak doprowadzić do wyrównania.
O godz. 15.30 Polacy zmierzą się z Rumunią.Przejdź na Polsatsport.pl