Zapachniało sensacją w polskiej grupie!

Holendrzy zdominowali pierwszego seta, natomiast w dwóch kolejnych Katarczycy nawiązali z nimi wyrównaną walkę. W trzecim długo prowadzili i chociaż Holendrzy doprowadzili do gry na przewagi w końcówce, to minimalnie lepsi okazali się zawodnicy z Półwyspu Arabskiego, którzy niespodziewanie przedłużyli spotkanie.

Porażka w trzeciej partii podziałała na Europejczyków jak zimny prysznic - czwartą odsłonę rozpoczęli od prowadzenia 4:0. Ta zaliczka z początku seta wystarczyła im do zwycięstwa, chociaż w końcówce Katarczycy odrobili część strat. Nie zdążyli już jednak doprowadzić do wyrównania.

O godz. 15.30 Polacy zmierzą się z Rumunią.

KN, PAP