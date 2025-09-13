Zapachniało sensacją w polskiej grupie!

Siatkówka

Reprezentacja Holandii wygrała swój pierwszy mecz w mistrzostwach świata na Filipinach, pokonując Katar 3:1 (25:18, 25:23, 26:28, 25:23). W drugim meczu grupy B Polska zagra z Rumunią.

Zapachniało sensacją w polskiej grupie!
fot. FIVB
Holendrzy z problemami pokonali Katar

Holendrzy zdominowali pierwszego seta, natomiast w dwóch kolejnych Katarczycy nawiązali z nimi wyrównaną walkę. W trzecim długo prowadzili i chociaż Holendrzy doprowadzili do gry na przewagi w końcówce, to minimalnie lepsi okazali się zawodnicy z Półwyspu Arabskiego, którzy niespodziewanie przedłużyli spotkanie.

 

ZOBACZ TAKŻE: Włosi gotowi na obronę złota. De Giorgi zapytany o Polaków. "Nie są niepokonani"

 

Porażka w trzeciej partii podziałała na Europejczyków jak zimny prysznic - czwartą odsłonę rozpoczęli od prowadzenia 4:0. Ta zaliczka z początku seta wystarczyła im do zwycięstwa, chociaż w końcówce Katarczycy odrobili część strat. Nie zdążyli już jednak doprowadzić do wyrównania.

 

O godz. 15.30 Polacy zmierzą się z Rumunią.

KN, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
HOLANDIAKATARMISTRZOSTWA ŚWIATAMŚ SIATKARZYSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Maksymilian Granieczny: Nie jest łatwo nie zwariować, bo spełniam marzenia
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 