Złote lata polskiej siatkówki. Czy MŚ 2025 staną się częścią tej pięknej serii?

Era sukcesów kadry Huberta Jerzego Wagnera



Pierwsze wielkie sukcesy reprezentanci Polski w siatkówce święcili w latach 60. i 70. XX wieku pod wodzą legendarnego trenera Huberta Jerzego Wagnera. W 1974 roku zdobyli premierowy złoty medal mistrzostw świata w Meksyku. Dwa lata później poprawili ten wynik, zwyciężając w igrzyskach olimpijskich w Montrealu.

Między 1967 a 1983 rokiem biało-czerwoni sześciokrotnie stawali na podium mistrzostw Europy. Na tym jednak zatrzymała się piękna passa i na kolejne duże sukcesy trzeba było czekać ponad dwie dekady.

Przełamanie w 2006 roku



Przełom dla polskiej kadry nastąpił w 2006 roku podczas mistrzostw świata rozgrywanych w Japonii. Choć mało kto stawiał wtedy na Polaków, to jednak sprawili sensację i dotarli do wielkiego finału. Tam drużyna prowadzona przez Raula Lozano przegrała z Brazylią, ale wywalczyła wicemistrzostwo świata.

Ten sukces napędził kolejne osiągnięcia, a złota seria trwa do dziś. Potwierdziło to m.in. premierowe mistrzostwo Europy w 2009 roku oraz brązowy medal dwa lata później.

Mistrzostwo świata po 40 latach czekania



W 2014 roku mistrzostwa świata rozgrywano w Polsce i nasza kadra miała chrapkę na medal. Zagrała fantastyczny turniej – zanotowała tylko jedną porażkę, która nie miała większego znaczenia. W pozostałych meczach Polacy grali znakomicie i w pięknym stylu awansowali do wielkiego finału. W nim nie dali szans Brazylijczykom i zrewanżowali się im za porażkę sprzed ośmiu lat. Biało-czerwoni w pełni zasłużenie po raz drugi w historii zostali mistrzami świata. Na taki sukces czekali aż 40 lat.

Obrona tytułu w 2018 roku i wielki finał 2022



Cztery lata później Polacy przystąpili do obrony tytułu mistrzów świata. Turniej odbywał się we Włoszech i Bułgarii. Biało-czerwoni znów grali znakomicie i ponownie awansowali do finału, w którym po raz kolejny spotkali się z Brazylią. Tym razem finał był popisem naszej kadry – pewnie wygrała 3:0 i obroniła tytuł mistrzowski, kontynuując złotą serię.

W 2022 roku Polacy marzyli o hat-tricku, ale w katowickim Spodku lepsi okazali się Włosi, którzy zwyciężyli 3:1. Nasza reprezentacja sięgnęła po wicemistrzostwo świata. To jednak kolejny dowód na jej klasę – w ostatnich pięciu edycjach mundialu aż czterokrotnie zagrała w finale.

W ostatnich latach lista trofeów kadry wzbogaciła się także o:

● wicemistrzostwo olimpijskie (2024),

● dwa triumfy w Lidze Narodów (2023, 2025),

● mistrzostwo Europy (2023).

Kolejna okazja do wielkiego triumfu nadejdzie już jutro na Filipinach. Polacy są już na miejscu i jako wicemistrzowie świata chcą odzyskać mistrzowski tytuł. Zadanie nie będzie łatwe, ale biało-czerwoni należą do grona głównych faworytów.

Wszystkie mecze reprezentacji Polski będzie można obejrzeć na antenach sportowych Polsatu wraz z eksperckim studiem i analizami.

