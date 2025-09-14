17-latka w finale turnieju WTA. To będzie jej debiut

Mająca serbskie korzenie Jovic, dwukrotna triumfatorka wielkoszlemowych imprez juniorskich, w półfinale po prawie trzygodzinnej batalii pokonała Nikolę Bartunkovą 6:3, 6:7 (5-7), 6:3. 19-letnia Czeszka w ćwierćfinale wyeliminowała broniącą w Meksyku tytułu sprzed roku Magdalenę Fręch.

ZOBACZ TAKŻE: Nie będzie tytułu. Porażka Polki w półfinale

Niezależnie od wyniku finału 17-latka z USA w poniedziałek po raz pierwszy zamelduje się w TOP 50 listy WTA; w przypadku wygranej będzie 36., czyli tuż przed Magdą Linette.

24-letnia Arango drogę do finału rozpoczęła z kolei od zwycięstwa nad Magdę Linette, która w spotkaniu 1. rundy skreczowała po przegraniu pierwszej partii 0:6. Kolumbijka w półfinale pokonała Francuzkę Elsę Jacquemot 6:4, 7:5.

Arango także już zaliczyła znaczący awans - o 33 lokaty - w światowym rankingu i wirtualnym notowaniu jest 53. Jeśli zwycięży w imprezie, zepchnie Magdalenę Fręch na 47. miejsce.

PAP