Anita Włodarczyk wykonała zadanie. Wystąpi w finale

Włodarczyk w swojej najlepszej próbie uzyskała 73,69 m i zajęła szóste miejsce w łącznym zestawieniu obu grup. Różańska osiągnęła 68,34 i uplasowała się na 23. pozycji. Furmanek wynikiem 66,70 była 28.

Najlepiej w eliminacjach zaprezentowała się Kanadyjka Camryn Rogers - 77,52. W finale wystąpi 12 zawodniczek.

40-letnia Włodarczyk ma w dorobku cztery złote medale mistrzostw świata. Triumfowała w 2009 roku w Berlinie, cztery lata później w Moskwie, w 2015 roku w Pekinie i w 2017 roku w Londynie. Z powodu kontuzji kolana nie wystartowała w Dausze (2019). Opuściła też czempionat w Eugene (2022), gdyż przechodziła rehabilitację po naderwaniu mięśnia dwugłowego uda. W 2023 roku nie zakwalifikowała się do finału MŚ w Budapeszcie.

Polka jest trzykrotną mistrzynią olimpijską i rekordzistką świata. W 2016 roku podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej uzyskała wynik 82,98. W życiowej formie regularnie rzucała powyżej 80 metrów.

Finał rzutu młotem kobiet odbędzie się w poniedziałek o godz. 14 czasu polskiego.

