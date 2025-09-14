Betclic 1 Liga: Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Górnik Łęczna. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Górnik Łęczna to spotkanie dziewiątej kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 17:30.

Górnik fatalnie rozpoczął obecny sezon Betclic 1. Ligi - po ośmiu meczach nie odniósł jeszcze zwycięstwa, notując pięć remisów i trzy porażki, w tym ostatnią, kiedy to uległ Stali Rzeszów 0:4. Obok Puszczy Niepołomice to jedyne zespoły w lidze, które w tym sezonie wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo.

 

ZOBACZ TAKŻE: 104. minuta i stało się to! Polak bohaterem

 

Pogoń radzi sobie nieco lepiej - ekipa z Grodziska Mazowieckiego zanotowała już trzy zwycięstwa i dwa remisy, co daje jej łącznie 11 punktów. Mimo to podopieczni trenera Piotra Stokowca nie potrafią przełamać serii trzech meczów bez wygranej.

 

Ostatnie spotkanie pomiędzy tymi drużynami odbyło się w październiku 2021 roku w ramach meczu towarzyskiego, który zakończył się wygraną Górnika 2:1.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 17:30.

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGAGÓRNIK ŁĘCZNAPIŁKA NOŻNAPOGOŃ GRODZISK MAZOWIECKI

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 