Betclic 1 Liga: Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Górnik Łęczna. Relacja live i wynik na żywo
Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Górnik Łęczna to spotkanie dziewiątej kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 17:30.
Górnik fatalnie rozpoczął obecny sezon Betclic 1. Ligi - po ośmiu meczach nie odniósł jeszcze zwycięstwa, notując pięć remisów i trzy porażki, w tym ostatnią, kiedy to uległ Stali Rzeszów 0:4. Obok Puszczy Niepołomice to jedyne zespoły w lidze, które w tym sezonie wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo.
ZOBACZ TAKŻE: 104. minuta i stało się to! Polak bohaterem
Pogoń radzi sobie nieco lepiej - ekipa z Grodziska Mazowieckiego zanotowała już trzy zwycięstwa i dwa remisy, co daje jej łącznie 11 punktów. Mimo to podopieczni trenera Piotra Stokowca nie potrafią przełamać serii trzech meczów bez wygranej.
Ostatnie spotkanie pomiędzy tymi drużynami odbyło się w październiku 2021 roku w ramach meczu towarzyskiego, który zakończył się wygraną Górnika 2:1.
Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Górnik Łęczna na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 17:30.Przejdź na Polsatsport.pl