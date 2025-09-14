Obie drużyny rozpoczęły obecny sezon Betclic 1 Ligi w podobnym, przeciętnym stylu - Ruch Chorzów po ośmiu meczach zgromadził 10 punktów, natomiast ŁKS Łódź ma na swoim koncie o jedno "oczko" więcej.

W niedzielnym starciu kibice mogą spodziewać się pojedynku napastników - w ekipie ŁKS-u Fabian Piasecki zdobył już pięć goli, podczas gdy w barwach Ruchu Patryk Szwedzik wpisał się na listę strzelców cztery razy.

ZOBACZ TAKŻE: Mecz Wisła Płock - Cracovia odwołany. Dlaczego? Znamy powód

Ostatnie starcie tych zespołów zakończyło się zwycięstwem łodzian. W maju tego roku na stadionie w Chorzowie ŁKS triumfował 3:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 15:30.

ŁO, Polsat Sport