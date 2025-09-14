Betclic 1 Liga: Ruch Chorzów - ŁKS Łódź. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Ruch Chorzów - ŁKS Łódź to spotkanie dziewiątej kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 15:30.

Obie drużyny rozpoczęły obecny sezon Betclic 1 Ligi w podobnym, przeciętnym stylu - Ruch Chorzów po ośmiu meczach zgromadził 10 punktów, natomiast ŁKS Łódź ma na swoim koncie o jedno "oczko" więcej.

 

W niedzielnym starciu kibice mogą spodziewać się pojedynku napastników - w ekipie ŁKS-u Fabian Piasecki zdobył już pięć goli, podczas gdy w barwach Ruchu Patryk Szwedzik wpisał się na listę strzelców cztery razy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Mecz Wisła Płock - Cracovia odwołany. Dlaczego? Znamy powód

 

Ostatnie starcie tych zespołów zakończyło się zwycięstwem łodzian. W maju tego roku na stadionie w Chorzowie ŁKS triumfował 3:1.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - ŁKS Łódź na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 15:30.

ŁO, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGAŁKS ŁÓDŹPIŁKA NOŻNARUCH CHORZÓW

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 