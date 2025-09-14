Co za mecz Zalewskiego! Gol i asysta, rywal rozbity
Nicola Zalewski rozegrał świetne spotkanie w barwach Atalanty. Jego zespół rozbił Lecce w 3. kolejce Serie A, a reprezentant Polski strzelił gola i zaliczył asystę.
Atalanta objęła prowadzenie w 37. minucie. Wtedy Zalewski świetnie dośrodkował z rzutu rożnego, a do siatki trafił Giorgio Scalvini.
W drugiej połowie wynik podwyższył Charles De Ketelaere, a na 3:0 trafił Zalewski. Polak zszedł z piłką do środka i płaskim strzałem zaskoczył Wladimiro Falcone.
Na 4:0 trafił De Ketelaere, a honorowe trafienie dla gości zanotował Konan Ndri.
To pierwsze zwycięstwo Atalanty w tym sezonie Serie A.
Atalanta - Lecce 4:1 (1:0)
Bramki: Scalvini 37, De Ketelaere 51, 73, Zalewski 70 - Ndri 82.
Atalanta: Carnesecchi - Scalvini, Hien, Kossounou - Bellanova, De Roon (Musah 76), Pasalić (Brescianini 59), Zalewski (Bernasconi 85) - De Ketelaere (Samardzić 75), Sulemana - Krstović
Lecce: Falcone - Kouassi (Veiga 71), Gaspar, Siebert (Tiago Gabriel 79), Gallo - Coulibaly, Ramadani, Sala (Ndri 60) - Tete Morente, Stulić (Camarda 71), Sottil (Pierotti 59)
