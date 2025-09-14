Czekali trzy dekady! Poznaliśmy zwycięzców Eurobasketu

Niemcy zdobyli złoty medal mistrzostw Europy po tym, jak w finale 42. edycji tej imprezy pokonali w Rydze Turków 88:83 (24:22, 16:24, 26:21, 22:16). Mistrzowie świata sięgnęli po prymat na kontynencie nie ponosząc żadnej porażki w turnieju.

Koszykarze Niemiec po raz drugi zdobyli złoto ME; poprzednio w 1993 roku. Wówczas w Monachium pod wodzą serbskiego trenera Svetislava Pesica pokonali w finale Rosję 71:70. W 2005 roku byli z kolei wicemistrzami kontynentu.

Brązowy medal w zakończonym w niedzielę turnieju wywalczyli Grecy, po wygranej w spotkaniu o trzecie miejsce z Finami 92:89. Polacy odpadli w ćwierćfinale.

Więcej informacji wkrótce...

ŁO, PAP, Polsat Sport