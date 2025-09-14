Dogrywka Cafe Futbol - 14.09. Stream online

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Po części telewizyjnej tradycyjnie zapraszamy na Dogrywkę Cafe Futbol do internetu. Początek około godziny 12:20.

Dogrywka Cafe Futbol - 14.09. Stream online
fot. Polsat Sport
Dogrywka Cafe Futbol

Niedzielne wydanie Cafe Futbol poprowadzi Przemysław Iwańczyk, a gościem specjalnym będzie selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban. W studiu pojawią się również nasi stali eksperci: Roman Kosecki, Roman Kołtoń i Tomasz Hajto.

 

Początek Dogrywki Cafe Futbol około godziny 12:20. Transmisja na Polsatsport.pl. 

Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Francja - Islandia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 