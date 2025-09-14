Dogrywka Cafe Futbol - 14.09. Stream online
Po części telewizyjnej tradycyjnie zapraszamy na Dogrywkę Cafe Futbol do internetu. Początek około godziny 12:20.
Niedzielne wydanie Cafe Futbol poprowadzi Przemysław Iwańczyk, a gościem specjalnym będzie selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban. W studiu pojawią się również nasi stali eksperci: Roman Kosecki, Roman Kołtoń i Tomasz Hajto.
Początek Dogrywki Cafe Futbol około godziny 12:20. Transmisja na Polsatsport.pl.
