Dogrywka Cafe Futbol - 14.09. Stream online

Niedzielne wydanie Cafe Futbol poprowadzi Przemysław Iwańczyk, a gościem specjalnym będzie selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban. W studiu pojawią się również nasi stali eksperci: Roman Kosecki, Roman Kołtoń i Tomasz Hajto.

Początek Dogrywki Cafe Futbol około godziny 12:20. Transmisja na Polsatsport.pl.