Dramatyczne wieści! Szeremeta zmagała się z kontuzją. "Lekarz zabronił walczyć"

Szeremeta sprostała oczekiwaniom kibiców, dziennikarzy oraz ekspertów i jako wicemistrzyni olimpijska znakomicie zaprezentowała się na turnieju w Liverpoolu. Do pełni szczęścia zabrakło złotego krążka, ale okoliczności, w jakich dotarła do strefy medalowej rzucają zupełnie nowe światło na jej postawę. Okazuje się bowiem, że nasza zawodniczka już od ćwierćfinału borykała się z kontuzją! Ba, uraz do tego stopnia był poważny, że lekarz zabronił jej udziału w rywalizacji.

- W pierwszej rundzie doznała bardzo mocnego stłuczenia. Myśleliśmy na początku, że doszło do złamania, bo ręka jej strasznie opuchła i nie mogła ją w ogóle ruszać. Pojechaliśmy do szpitala na prześwietlenie. Lekarz sprawdził i zabronił walczyć. Wiadomo jednak, że to nie był lekarz z World Boxing, bo tylko my o tym wiedzieliśmy. Pomimo tego zakazu, zdecydowaliśmy się, że będziemy walczyć, nawet jedną ręką, bo to są mistrzostwa świata. To pokazuje, jaki Julka ma charakter. Jest ogromnym wojownikiem. Mimo swojego wieku i kobiecej natury, wchodząc do ringu nawet przez chwilę o tym nie myślała i weszłaby ze złamaną ręką. Tylko cieszyć się, że mamy taką wojowniczkę - zaznaczył Dylak.

Szeremeta przegrała finał z Laborii niejednogłośną decyzją sędziów. Więcej o tym piszemy TUTAJ.

Rozmowa z Tomaszem Dylakiem w załączonym materiale wideo.

