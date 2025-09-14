Droga Agaty Kaczmarskiej do złota MŚ. Tak Polka zapewniła sobie tytuł (WIDEO)
Agata Kaczmarska została mistrzynią świata w boksie olimpijskim w kategorii 80+ kg. To największe osiągnięcie w karierze polskiej pięściarki i zarazem historyczny moment dla naszej reprezentacji - 27-latka z Iłży zdobyła trzeci złoty medal w historii występów Polski na mistrzostwach świata w boksie olimpijskim. Zobacz, jak wyglądała droga Kaczmarskiej do triumfu.
Agata Kaczmarska - Nupur Nupur. Walka z MŚ 2025
Agata Kaczmarska - Jeldana Talipowa. Walka z MŚ 2025
Agata Kaczmarska - Yilian Zhan. Walka na MŚ 2025
Kaczmarska zaczęła zmagania na mistrzostwach świata od pojedynku z Yilian Zhan. Chinka była faworytką tego starcia, ale Polka sprawiła niespodziankę i awansowała do półfinału.
ZOBACZ TAKŻE: Agata Kaczmarska mistrzynią świata! Tak Polka skomentowała wielki sukces
W kolejnej rundzie nasza zawodniczka trafiła na Yeldanę Talipovą. Podobnie jak w starciu z Chinką, tak i w konfrontacji z Kazaszką Polka wygrała poprzez jednogłośną decyzję sędziów.
W finale Kaczmarska zmierzyła się z Nupur Nupur. Tym razem werdykt nie był jednogłośny, ale co najważniejsze - korzystny dla Biało-Czerwonej. Tym samym sięgnęła ono po złoto.
Agata Kaczmarska - walki na MŚ w boksie olimpijskim
1/4 finału:
1/2 finału:
Finał:
