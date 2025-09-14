Droga Agaty Kaczmarskiej do złota MŚ. Tak Polka zapewniła sobie tytuł (WIDEO)

Kaczmarska zaczęła zmagania na mistrzostwach świata od pojedynku z Yilian Zhan. Chinka była faworytką tego starcia, ale Polka sprawiła niespodziankę i awansowała do półfinału.

ZOBACZ TAKŻE: Agata Kaczmarska mistrzynią świata! Tak Polka skomentowała wielki sukces



W kolejnej rundzie nasza zawodniczka trafiła na Yeldanę Talipovą. Podobnie jak w starciu z Chinką, tak i w konfrontacji z Kazaszką Polka wygrała poprzez jednogłośną decyzję sędziów.



W finale Kaczmarska zmierzyła się z Nupur Nupur. Tym razem werdykt nie był jednogłośny, ale co najważniejsze - korzystny dla Biało-Czerwonej. Tym samym sięgnęła ono po złoto.

Agata Kaczmarska - walki na MŚ w boksie olimpijskim



1/4 finału:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



1/2 finału:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Finał: