Droga Agaty Kaczmarskiej do złota MŚ. Tak Polka zapewniła sobie tytuł (WIDEO)

Jakub ŻelepieńSporty walki

Agata Kaczmarska została mistrzynią świata w boksie olimpijskim w kategorii 80+ kg. To największe osiągnięcie w karierze polskiej pięściarki i zarazem historyczny moment dla naszej reprezentacji - 27-latka z Iłży zdobyła trzeci złoty medal w historii występów Polski na mistrzostwach świata w boksie olimpijskim. Zobacz, jak wyglądała droga Kaczmarskiej do triumfu.

Droga Agaty Kaczmarskiej do złota MŚ. Tak Polka zapewniła sobie tytuł (WIDEO)
fot. PAP
Droga Agaty Kaczmarskiej do złota MŚ. Tak Polka zapewniła sobie tytuł (WIDEO)

Kaczmarska zaczęła zmagania na mistrzostwach świata od pojedynku z Yilian Zhan. Chinka była faworytką tego starcia, ale Polka sprawiła niespodziankę i awansowała do półfinału.

 

ZOBACZ TAKŻE: Agata Kaczmarska mistrzynią świata! Tak Polka skomentowała wielki sukces


W kolejnej rundzie nasza zawodniczka trafiła na Yeldanę Talipovą. Podobnie jak w starciu z Chinką, tak i w konfrontacji z Kazaszką Polka wygrała poprzez jednogłośną decyzję sędziów.


W finale Kaczmarska zmierzyła się z Nupur Nupur. Tym razem werdykt nie był jednogłośny, ale co najważniejsze - korzystny dla Biało-Czerwonej. Tym samym sięgnęła ono po złoto.

Agata Kaczmarska - walki na MŚ w boksie olimpijskim


1/4 finału:

 

Zobacz także


1/2 finału:

 

Zobacz także


Finał:

 

Zobacz także

Przejdź na Polsatsport.pl
AGATA KACZMARSKABOKSMŚ W BOKSIESPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Michał Młynarczyk - Gracjan Bielecki. Skrót walki
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 