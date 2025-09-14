Turcy wystąpią w finale po raz drugi w historii. Zdobyli srebrny medal w Stambule w 2001 r., gdy ulegli Jugosławii 69:78. Ostatni raz w najlepszej ósemce byli w 2009 w Katowicach.

W piątek zespół trenera Ergina Atamana odniósł ósme z rzędu zwycięstwo w turnieju, osiągając tym samym najlepszy wynik w historii startów w ME.

Wcześniej Niemcy wygrali z Finami 98:86 i po raz trzeci awansowali do finału mistrzostw Europy. Aktualni mistrzowie świata, którzy także mają komplet zwycięstw, po raz drugi pokonali w Finów w tegorocznych ME, gdyż w fazie grupowej w Tampere zwyciężyli aż 91:61.

Mistrzostwo Starego Kontynentu zdobyli tylko raz - w 1993 roku w Monachium, pod wodzą trenera Svetislava Pesica, gdy pokonali Rosję 71:70. W 2005 r. w Belgradzie przegrali natomiast w finale z Grecją 62:78.

Do zwycięstwa dającego finał poprowadzili niemiecką ekipę Dennis Schroeder z Sacramento Kings, który zanotował double-double - 26 pkt i 12 zbiórek, Franz Wagner z Orlando Magic - 22 pkt i Daniel Theis - 10 pkt i 11 zbiórek. Wśród Finów najskuteczniejszym był Olivier Nkamhoua - 21 pkt i dziewięć zbiórek.

Finowie po raz pierwszy w historii powalczą o medale ME - ich rywalami będą Grecy.

PAP