Kenijka najlepsza w maratonie. Solidny występ Polki

Jepchirchir przebiegła 42,195 km w czasie 2:24.43 i o dwie sekundy wyprzedziła Etiopkę Tigst Assefę.

Brązowy medal wynikiem 2:27.23 zdobyła Julia Paternain z Urugwaju, która do niedawna reprezentowała Wielką Brytanię. Tym samym Urugwaj stał się 107. państwem z medalem MŚ w lekkoatletyce.

Aleksandra Brzezińska czasem 2:39.46 zajęła 39. miejsce. Wbiegając na metę była uśmiechnięta i podniosła ręce do góry. Reprezentantka Polski przyznała, że jest dumna ze swojego debiutu w mistrzostwach świata i z tego, że z sezonu na sezon robi progres. Natomiast Izabela Paszkiewicz zeszła z trasy i nie dotarła do mety.

PAP