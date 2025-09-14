Lewandowski z pierwszymi trafieniami w tym sezonie! Barcelona z wysoką wygraną

Od pierwszego gwizdka arbitra Barcelona przejęła inicjatywę i kontrolowała wydarzenia na boisku, potwierdzając to częstymi atakami. Wiele piłek zagrywanych było za plecy obrońców, co mogło przynieść efekt już w pierwszych minutach. Świetną okazję miał Ferran Torres, który znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Spróbował podciąć piłkę nad Julenem Agirrezabalą, lecz futbolówka przeleciała wysoko nad poprzeczką. Chwilę później swoją szansę miał Fermin Lopez, który po przechwycie na połowie rywala zdecydował się na strzał z ostrego kąta, jednak golkiper Valencii skutecznie interweniował.

"Blaugrana" wyraźnie dominowała - nie pozwalała przeciwnikom długo utrzymywać się przy piłce, skutecznie ograniczała ich posiadanie i neutralizowała wszelkie próby ataku. "Los Ches" nie oddali w pierwszej części meczu ani jednego uderzenia. W 29. minucie przewaga gospodarzy została udokumentowana golem. Ferran sprytnie zgrał długie podanie od Pau Cubarsiego do nadbiegającego Fermina, a ten bez problemów sfinalizował akcję pewnym strzałem.

Na początku drugiej połowy Ferran ponownie stanął przed świetną okazją, jednak w sytuacji sam na sam obił jedynie słupek. Chwilę później na listę strzelców wpisał się Raphinha, który pojawił się na murawie po przerwie. Brazylijczyk szczęśliwie zamknął kapitalne dośrodkowanie Marcusa Rashforda i podwyższył prowadzenie Barcelony na 2:0. Zaledwie kilkadziesiąt sekund później ponownie błysnął Fermin. W 56. minucie ruszył z dynamicznym rajdem, a następnie precyzyjnym uderzeniem zza pola karnego posłał piłkę w lewy róg bramki, nie dając golkiperowi żadnych szans.

Barcelona nie dawała rywalom żadnych szans. Po błędzie defensywy Raphinha zdobył drugiego gola, kompletując dublet. W 68. minucie na boisku pojawił się Robert Lewandowski, który już osiem minut później strzelił swoją pierwszą bramkę w tym sezonie ligowym, wykorzystując podanie od Daniego Olmo. Jeszcze przed końcem spotkania, w 86. minucie, "Lewy" otrzymał dobre podanie od powracającego do gry po kontuzji Marca Bernala i efektownie wykończył akcję, zdobywając drugiego gola i kompletując dublet.

Wojciech Szczęsny cały mecz spędził na ławce rezerwowych. To zwycięstwo pozwoliło Barcelonie awansować na drugie miejsce w tabeli LaLigi, ze stratą zaledwie dwóch punktów do liderującego po czterech kolejkach Realu Madryt.

FC Barcelona - Valencia CF 6:0 (1:0)

Bramki: Fermin Lopez 29, 56; Raphinha 53, 66; Robert Lewandowski 76, 86.

Barcelona: Joan Garcia - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin (75. Jofre Torrents) - Pedri (81. Marc Bernal), Marc Casado, Fermin Lopez - Roony Bardghji (46. Raphinha), Ferran Torres (68. Robert Lewandowski), Marcus Rashford (68. Dani Olmo).

Valencia: Julen Agirrezabala - Dimitri Foulquier, Cesar Tarrega, Mouctar Diakhaby (65. Thierry Correia), Jose Copete, Jose Gaya - Diego Lopez (58. Luis Rioja), Javi Guerra (58. Filip Ugrinic), Baptiste Santamaria - Hugo Duro (77. Lucas Beltran), Arnaut Danjuma (57. Largie Ramazani).

Żółte kartki: Mouctar Diakhaby.

Sędziował: Guillermo Cuadra Fernandez (Hiszpania).