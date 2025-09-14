Najpiękniejsza siatkarka kraju zmienia klub. Zagra w lidze włoskiej

Motroc pochodzi z wyjątkowo usportowionej rodziny. Dziadek siatkarki, Ion Motroc, był piłkarzem, a w trakcie kariery bronił barw między innymi Dinama Bukareszt, Rapidu Bukareszt i tureckiego Altay Izmir. Piłkarzem był również ojciec zawodniczki, Florin Motroc, który w futbolowym CV ma występy dla FC Arges, Rapidu Bukareszt, mołdawskiego Sheriffa Tyraspol oraz Al Jahra SC z Kuwejtu.

Sanziana Ioana Motroc również postawiła na sport, choć nie na futbol, a siatkówkę. Przez wiele lat grała w rodzimej lidze, reprezentując Dinamo Bukareszt, Rapid Bukareszt, FC Arges, CSO Voluntari i CSM Targoviste. W poprzednim sezonie po raz pierwszy w karierze zdecydowała się na transfer zagraniczny i broniła barw Nea Salamina Famagusta z Cypru. W najbliższym sezonie zobaczymy ją zaś w Volksbank Vicenza Volley, ekipie z włoskiej Serie B1, w której będzie prawdopodobnie jedyną zagraniczną zawodniczką.

"Najpiękniejsza rumuńska siatkarka opuściła Cypr i przeniosła się do Włoch. Jest córką idola kibiców Rapidu" - ogłosił jej transfer rumuński "Sport".

Dla Motroc siatkówka jest tylko jednym ze sposobów na życie. 29-latka korzysta z wyjątkowej urody, łącząc sport z modelingiem. Co ciekawe, jak sama przyznała w rozmowie z krajowymi mediami, w dzieciństwie chciała być piosenkarką, a udział w popularnym muzycznym talent show do dziś jest jej największym pozasportowym marzeniem.