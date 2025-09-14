Nie będzie tytułu. Porażka Polki w półfinale

W singlu w Meksyku startowały dwie Polki. Broniąca tytułu Magdalena Fręch przegrała w ćwierćfinale z Czeszką Nikolą Bartunkovą 5:7, 4:6. Natomiast w 1. rundzie odpadła Magda Linette, która skreczowała w pojedynku z Kolumbijką Emilianą Arango po przegraniu pierwszej partii 0:6.

PAP