Nie będzie tytułu. Porażka Polki w półfinale

Tenis

Katarzyna Piter i Belgijka Magali Kempen odpadły w półfinale debla w turnieju tenisowym WTA 500 na twardych kortach w Guadalajarze. W sobotę przegrały z Rosjanką Iriną Chromaczową i Amerykanką Nicole Melichar-Martinez 6:4, 5:7, 6-10.

Nie będzie tytułu. Porażka Polki w półfinale
fot. AFP
Nie będzie tytułu. Porażka Polki w półfinale

W singlu w Meksyku startowały dwie Polki. Broniąca tytułu Magdalena Fręch przegrała w ćwierćfinale z Czeszką Nikolą Bartunkovą 5:7, 4:6. Natomiast w 1. rundzie odpadła Magda Linette, która skreczowała w pojedynku z Kolumbijką Emilianą Arango po przegraniu pierwszej partii 0:6.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Łukasz Kubot: Mam nadzieję, że Puchar Davisa będzie bodźcem dla naszych młodych zawodników
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 