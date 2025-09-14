Ona się nie zatrzymuje! Polska skoczkini ponownie na podium

Po pierwszej serii czołowa trójka prezentowała się identycznie. Prowadziły Ichinohe (93,0) i Maruyama (88,0). Twardosz uzyskała taką samą odległość jak druga z Japonek, ale otrzymała nieco gorszą notę.

W finałowej serii najlepsza z Polek wylądowała na 87,0 m i uzyskała łącznie 205,4 pkt. Przy okazji wyrównała swoje najlepsze osiągnięcie, trzecie miejsce na podium, z poprzedniego dnia.

Ichinohe jako jedyna w zawodach dwukrotnie pokonała barierę 90 metrów, lądując w drugiej próbie na 96 m (215,3 pkt). Maruyama nieznacznie z nią przegrała. Co prawda jej ostatni skok był nieco krótszy (86,0) od próby Polki, ale zebrana nota (214,6 pkt) dała jej pewne drugie miejsce i zapewniła prowadzenie w klasyfikacji generalnej.

Dobrze zaprezentowała się też Nicole Konderla-Juroszek, które zakończyła zmagania na 11. miejscu, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. Dwukrotnie osiągnęła 82,0 m i otrzymała 168,9 pkt. Trzecia ze startujących Polek, Pola Bełtowska była 26. (73,5/75,0) - 137,1 pkt.

Po sześciu konkursach w klasyfikacji generalnej Letniej GP kobiet prowadzi Maruyama - 420 pkt. Druga jest Słowenka Nika Prevc, która w Rasnovie nie stratowała - 345, a na trzecie miejsca awansowała Japonka Sara Takanashi - 300 pkt.

Twardosz z dorobkiem 230 pkt utrzymała siódme miejsce, Bełtowska ma 73 pkt i spadła na 17. pozycję, a Konderla-Juroszek awansowała na 33. - 39 pkt.

Kolejne zawody odbędą się 18 i 20 września we włoskim Predazzo.

PAP