Ostatnie miejsce Polaka. Nie wystąpi w finale

Maksymilian Szwed odpadł w eliminacjach biegu na 400 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Polak czasem 45,67 zajął ostatnie, ósme miejsce w pierwszej serii.

fot. PAP
W sobotę Szwed startował w eliminacjach i finale sztafety mieszanej 4x400 m. Wraz z Natalią Bukowiecką, Justyną Święty-Ersetic i Kajetanem Duszyńskim zajął czwarte miejsce. Biało-czerwonym do medalu zabrakło 0,02 sekundy.

 

Po starcie indywidualnym Polak przyznał, że nie zdążył się zregenerować po biegu w sztafecie oraz że jest zmęczony po długim, intensywnym sezonie, w którym kilka razy przygotowywał szczyt formy.

 

21-letni Szwed jest nadzieją polskiej lekkoatletyki. W tym roku zdobył srebrny medal halowych mistrzostw Europy w Apeldoorn i srebrny w mistrzostwach Europy do lat 23 w Bergen. Dodatkowo w uniwersjadzie w Niemczech wywalczył złoto w sztafecie 4x400 m. Podczas drużynowych mistrzostw Europy w Madrycie poprawił rekord życiowy na 45,18.

 

W półfinałach biegu na 400 m weźmie udział 24 zawodników: po trzech najszybszych z sześciu biegów eliminacyjnych i sześciu pozostałych z najlepszymi czasami. 

JŻ, PAP
