Oto aktualnie najlepszy pięściarz na świecie? Historyczne starcie za nami

Na szali hitowej potyczki znalazły się pasy mistrzowskie WBA, WBC, WBO i IBF, których bronił Meksykanin. Obaj zawodnicy to jedni z najwybitniejszych pięściarzy zawodowych w historii całej dyscypliny. Na przestrzeni lat toczyli spektakularne boje i dominowali w swoich kategoriach wagowych. W końcu doszło do ich bezpośredniej konfrontacji. Na papierze wiele wskazywało na to, że faworytem potyczki będzie Alvarez. "Canelo" walczył w swojej nominalnej dywizji i miał po swojej stronie przewagę warunków fizycznych.

To nie zrobiło jednak większego wrażenia na Crawfordzie. O ile w pierwszych rundach pojedynku Meksykanin prezentował się całkiem obiecująco, tak z czasem przewagę zaczął zyskiwać "Bud". Pięściarz z Omahy korzystał ze swoich atutów, jakimi są szybkość i precyzja. Był skuteczniejszy w bezpośrednich wymianach, a także efektywnie unikał ciosów przeciwnika.

W końcówce pojedynku obaj zawodnicy byli już bardzo zmęczeni. Kryzysowe momenty lepiej jednak przetrwał Crawford i to on zaakcentował swoją przewagę w ostatnich rundach. Finalnie stało się jasne, że o werdykcie jednej z najważniejszych walk tego roku będą musieli zdecydować sędziowie punktowi. Ci jednogłośnie wskazali wygraną Amerykanina (115:113, 115:113, 116:112).

Tym samym pochodzący z Nebraski 38-latek został pierwszym mężczyzną, który sięgnął po tytuły niekwestionowanego mistrza w trzech wagach - superlekkiej, półśredniej i superśredniej. W ten sposób potwierdził, iż należy do grona najlepszych pięściarzy w historii tej dyscypliny. Dodajmy, że Crawford jeszcze nie zaznał porażki na zawodowym ringu. Wygrał 42 pojedynki, z czego 31 przed czasem.