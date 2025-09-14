Oto aktualnie najlepszy pięściarz na świecie? Historyczne starcie za nami

Za nami walka Terrence Crawford (42-0, 31 KO) kontra Saul "Canelo" Alvarez (63-3-2, 39 KO), której stawką było niekwestionowane mistrzostwo świata w wadze superśredniej. Pojedynek w imponującym stylu na punkty wygrał Amerykanin. Przypomnijmy, że "Bud" większość swoich starć stoczył w dywizji piórkowej, a zatem trzy kategorie niżej.

Oto aktualnie najlepszy pięściarz na świecie? Historyczne starcie za nami
Fot. PAP
Terrence Crawford (z prawej) okazał się lepszy od Saula Alvareza (z lewej).

Na szali hitowej potyczki znalazły się pasy mistrzowskie WBA, WBC, WBO i IBF, których bronił Meksykanin. Obaj zawodnicy to jedni z najwybitniejszych pięściarzy zawodowych w historii całej dyscypliny. Na przestrzeni lat toczyli spektakularne boje i dominowali w swoich kategoriach wagowych. W końcu doszło do ich bezpośredniej konfrontacji. Na papierze wiele wskazywało na to, że faworytem potyczki będzie Alvarez. "Canelo" walczył w swojej nominalnej dywizji i miał po swojej stronie przewagę warunków fizycznych. 

 

To nie zrobiło jednak większego wrażenia na Crawfordzie. O ile w pierwszych rundach pojedynku Meksykanin prezentował się całkiem obiecująco, tak z czasem przewagę zaczął zyskiwać "Bud". Pięściarz z Omahy korzystał ze swoich atutów, jakimi są szybkość i precyzja. Był skuteczniejszy w bezpośrednich wymianach, a także efektywnie unikał ciosów przeciwnika. 

 

W końcówce pojedynku obaj zawodnicy byli już bardzo zmęczeni. Kryzysowe momenty lepiej jednak przetrwał Crawford i to on zaakcentował swoją przewagę w ostatnich rundach. Finalnie stało się jasne, że o werdykcie jednej z najważniejszych walk tego roku będą musieli zdecydować sędziowie punktowi. Ci jednogłośnie wskazali wygraną Amerykanina (115:113, 115:113, 116:112). 

 

Tym samym pochodzący z Nebraski 38-latek został pierwszym mężczyzną, który sięgnął po tytuły niekwestionowanego mistrza w trzech wagach - superlekkiej, półśredniej i superśredniej. W ten sposób potwierdził, iż należy do grona najlepszych pięściarzy w historii tej dyscypliny. Dodajmy, że Crawford jeszcze nie zaznał porażki na zawodowym ringu. Wygrał 42 pojedynki, z czego 31 przed czasem. 

