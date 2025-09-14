PKO BP Ekstraklasa: Motor Lublin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza. Relacja live i wynik na żywo

Motor Lublin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza to spotkanie ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Motor Lublin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 12:15.

Niedzielne granie w PKO BP Ekstraklasie otworzy spotkanie w Lublinie, gdzie miejscowy Motor podejmie Termalikę Bruk-Bet Nieciecza. Oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli, mając na koncie po osiem punktów na koncie, przy czym gospodarze rozegrali o jedno spotkanie mniej.

 

Atmosfera w drużynach przed tym starciem jest zupełnie odmienna. Motor wrócił z wyjazdu w Zabrzu z kompletem punktów po golu Mbaye'a Ndiaye, natomiast "Słoniki" uległy u siebie Koronie Kielce 1:3, mimo że już w piątej minucie prowadzenie dał im Damian Hilbrycht.

 

ZOBACZ TAKŻE: Niespodzianka w Poznaniu! Domowa porażka Lecha

 

Będzie to premierowe starcie obu ekip na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Po raz ostatni mierzyły się w I lidze w sezonie 2023/24. Wtedy dwukrotnie lepszy okazał się Motor - 1:0 w Lublinie i 2:0 w Niecieczy.

 

Statystyki zapowiadają ciekawy pojedynek: Motor jako jedyny zespół w lidze wciąż nie stracił gola u siebie. Z kolei Termalica aż siedem z ośmiu punktów zdobyła na wyjazdach.

 

ŁO, Polsat Sport
