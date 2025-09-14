Polka smutna po przegranym finale mistrzostw świata. "Miałam wrażenie..."

Sporty walki

Aneta Rygielska wywalczyła w Liverpoolu srebrny medal mistrzostw świata w boksie w kategorii 60 kg. W finale przegrała z Brazylijką Rebecą de Lima Santos 2:3 (28:29, 29:28, 29:28, 28:29, 27:30). Zaraz po walce skomentowała werdykt w rozmowie z Arturem Łukaszewskim z Polsatu Sport.

fot. Polsat Sport
Aneta Rygielska

W kwietniu Rygielska pokonała Brazylijkę 4:1 na jej terenie przy okazji Pucharu Świata w Foz do Iguacu.

 

W Liverpoolu zawodniczki zaczęły bardzo zachowawczo, z dużym respektem dla siebie. Przełożyło się to na minimalne prowadzenie rywalki.

 

W drugiej rundzie Rygielska starała się kontrami trzymać Santos na dystans. Na kartach punktowych trzech sędziów był remis, u dwóch Brazylijka prowadziła dwoma punktami. To oznaczało, że Polka musi bardziej zaangażować się w walkę.

 

Nic takiego jednak nie nastąpiło. Torunianka po pojedynku w geście zwycięstwa podniosła rękę. Sędziowie uznali, że wygrana należała się Santos.

 

- Jest mi strasznie smutno, bo miałam wrażenie, że kontroluję cały pojedynek od pierwszej rundy - powiedziała w rozmowie z Arturem Łukaszewskim z Polsatu Sport.

 

Rygielska w piątym starcie w mistrzostwach świata wywalczyła swój pierwszy medal. Do tej pory jej największymi osiągnięciami były dwa tytułu wicemistrzyni Europy (2019 i 2022) i brąz Igrzysk Europejskich (2015).

 

W sobotę Agata Kaczmarska (+80 kg) została mistrzynią świata, a walcząca z poważną kontuzją prawej ręki wicemistrzyni olimpijska Julia Szeremeta (57 kg) zdobyła srebrny krążek.

 

Złoty medal Kaczmarskiej jest trzecim w historii wywalczonym przez biało-czerwonych w MŚ. Wcześniej po tytuł sięgnęli Henryk Średnicki w kategorii 51 kg w Belgradzie (1978) oraz Karolina Michalczuk w wadze 54 kg w chińskim Ningbo (2008).

 

W mistrzostwach świata, pierwszy raz organizowanych pod egidą nowej federacji World Boxing i po raz pierwszy równocześnie z udziałem kobiet i mężczyzn, Polska wystawiła 19-osobową reprezentację.

BS, PAP, Polsat Sport
