Polka w finale lekkoatletycznych MŚ

Najszybsza w półfinale była broniąca tytułu Kenijka Faith Kipyegon - 4.00,34. Kazimierska czasem 4.07,83 zajęła czwarte miejsce w drugiej serii, a Lizakowska wynikiem 4.03,39 była dziewiąta w pierwszym biegu półfinałowym. Awans do finału wywalczyło po sześć zawodniczek z dwóch serii.

KN, PAP