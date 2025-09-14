Polka w finale lekkoatletycznych MŚ
Klaudia Kazimierska awansowała do finału biegu na 1500 m w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Tokio. Weronika Lizakowska odpadła w półfinale. Finał z udziałem 12 biegaczek odbędzie się we wtorek.
Najszybsza w półfinale była broniąca tytułu Kenijka Faith Kipyegon - 4.00,34. Kazimierska czasem 4.07,83 zajęła czwarte miejsce w drugiej serii, a Lizakowska wynikiem 4.03,39 była dziewiąta w pierwszym biegu półfinałowym. Awans do finału wywalczyło po sześć zawodniczek z dwóch serii.
