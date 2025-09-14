Polka z awansem do półfinału MŚ!
Natalia Bukowiecka awansowała do półfinału biegu na 400 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio. Justyna Święty-Ersetic odpadła w eliminacjach.
Bukowiecka czasem 50,16 zajęła drugie miejsce w drugim biegu eliminacyjnym. Wyprzedziła ją Wadeline Venlogh, która poprawiła rekord Haiti na 49,91. Święty-Ersetic wynikiem 51,80 była piąta w szóstej serii.
Najszybsza w eliminacjach była Salwa Eid Naser z Bahrajnu - 49,13. Bukowiecka miała dziewiąty wynik, a Święty-Ersetic była 31.
We wtorek w półfinale wystąpią 24 biegaczki - po trzy najszybsze z sześciu serii i sześć pozostałych z najlepszymi czasami.
