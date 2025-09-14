Polsat Sport Talk - 15.09. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Gościem Przemysława Iwańczyka w podcaście Polsat Sport Talk będzie Artur Popko.



Tematem rozmowy z wiceprezesem PZPS i prezesem PLS S.A. będą Mistrzostwa Świata w siatkówce kobiet i mężczyzn oraz geneza sukcesów polskiej siatkówki.

Polsat Sport Talk w poniedziałek o 9:00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na Polsatsport.pl. Program będzie dostępny także na naszym kanale na YouTube.

Polsat Sport