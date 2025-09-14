Polscy siatkarze dopiero się rozkręcają. "Jesteśmy gotowi na wszystko"

Krystian NatońskiSiatkówka

Reprezentacja Polski siatkarzy udanie rozpoczęła tegoroczny mundial na Filipinach. Ekipa dowodzona przez Nikolę Grbicia pokonała bez straty seta Rumunię. Celem Biało-Czerwonych jest zdobycie złotego medalu w tym turnieju. - W sobotę każdy miał okazję być na boisku, więc każdy jest "pod prądem", jedni bardziej, drudzy mniej, ale jesteśmy gotowi na wszystko - przyznał Artur Szalpuk w rozmowie z Marcinem Lepą.

fot. Cyfrasport
Artur Szalpuk

Szalpuk doskonale wie, jak smakuje złoty medal mistrzostw świata, ponieważ był w kadrze reprezentacji Polski dowodzonej przez Vitala Heynena w 2018 roku, która wygrała mundial we Włoszech. Doświadczony przyjmujący miał wtedy 23 lata.

 

- Dużo więcej doświadczenia życiowego i sportowego jest po mojej stronie. Wtedy byłem młody, nieokrzesany i nie myślałem za dużo. Pewnie teraz jak obecna młodzież w kadrze. Wchodziłem do drużyny i nie wychylałem się. Teraz mam więcej spokoju, doświadczenia i doceniania każdego treningu oraz meczu. To są takie największe różnice - powiedział.

 

ZOBACZ TAKŻE: Problemy w kadrze Grbicia. Pojawiły się kłopoty żołądkowe

 

Nowy nabytek Asseco Resovii Rzeszów wszedł na parkiet w starciu z Rumunią, chociaż nie zagrał w pełnym wymiarze czasowym. Najważniejsze mecze jednak przed wicemistrzami olimpijskimi.

 

- Indywidualnie chciałoby się grać jak najwięcej, ale najważniejszy jest cel drużynowy i na tym się skupiamy. Taką rolę, jaką przyjdzie mi pełnić, to będę robił wszystko, żeby pomóc drużynie osiągnąć wspólny cel. W sobotę każdy miał okazję być na boisku, więc każdy jest "pod prądem", jedni bardziej, drudzy mniej, ale jesteśmy gotowi na wszystko - przyznał.

 

Rozmowa z Arturem Szalpukiem w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport
MŚ siatkarzy - Polska...

