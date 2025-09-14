Polscy siatkarze dopiero się rozkręcają. "Jesteśmy gotowi na wszystko"

Szalpuk doskonale wie, jak smakuje złoty medal mistrzostw świata, ponieważ był w kadrze reprezentacji Polski dowodzonej przez Vitala Heynena w 2018 roku, która wygrała mundial we Włoszech. Doświadczony przyjmujący miał wtedy 23 lata.

- Dużo więcej doświadczenia życiowego i sportowego jest po mojej stronie. Wtedy byłem młody, nieokrzesany i nie myślałem za dużo. Pewnie teraz jak obecna młodzież w kadrze. Wchodziłem do drużyny i nie wychylałem się. Teraz mam więcej spokoju, doświadczenia i doceniania każdego treningu oraz meczu. To są takie największe różnice - powiedział.

Nowy nabytek Asseco Resovii Rzeszów wszedł na parkiet w starciu z Rumunią, chociaż nie zagrał w pełnym wymiarze czasowym. Najważniejsze mecze jednak przed wicemistrzami olimpijskimi.

- Indywidualnie chciałoby się grać jak najwięcej, ale najważniejszy jest cel drużynowy i na tym się skupiamy. Taką rolę, jaką przyjdzie mi pełnić, to będę robił wszystko, żeby pomóc drużynie osiągnąć wspólny cel. W sobotę każdy miał okazję być na boisku, więc każdy jest "pod prądem", jedni bardziej, drudzy mniej, ale jesteśmy gotowi na wszystko - przyznał.

Rozmowa z Arturem Szalpukiem w załączonym materiale wideo.

