Polska - Katar. Wynik meczu polskich siatkarzy. Kto wygrał w MŚ 2025?

Trwają siatkarskie mistrzostwa świata na Filipinach. W meczu drugiej kolejki grupy B polscy siatkarze zmierzą się z Katarczykami.

W pierwszej serii gier Katar przegrał z Holandią, natomiast Polska wygrała z Rumunią.

MŚ siatkarzy 2025. Zasady, format rozgrywek, regulamin turnieju. Co warto wiedzieć?

Mistrzostwa świata siatkarzy rozgrywane są w dniach 12–28 września na Filipinach. O tytuł najlepszej drużyny globu powalczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska. Zmagania rozpoczęły się od fazy grupowej, w której drużyny zostały podzielone na osiem grup, po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze ekipy w tabeli każdej grupy uzyskają awans do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Polska - Katar. Wynik meczu. Kto wygrał w MŚ 2025?

Wynik meczu siatkarzy Polska - Katar poznamy w poniedziałek 15 września. O tym, kto wygrał mecz Polska - Katar w mistrzostwach świata siatkarzy przekonamy się w godzinach popołudniowych - start spotkania o godzinie 15.30.

Polsat Sport