Poznaliśmy triumfatora tenisowego turnieju w Szczecinie. Pewne zwycięstwo w finale

Tirante jest siódmym reprezentantem Argentyny, który triumfował w Szczecinie. Wcześniej finały wygrywali tu: Juan Ignacio Chela (2001 rok), Edgardo Masa (2004), Augustin Calleri (2005), Sergio Roitman (2007), Guido Andreozzi (2018) i Federico Coria (2023).

W meczu o tytuł Tirante zmierzył się z Hiszpanem Pablo Llamasem Ruizem. Dla reprezentantów tego kraju był to dziesiąty finał w Szczecinie i żaden nie dostał do rąk statuetki za zwycięstwo, mimo iż w 32-letniej historii turnieju grało ich siedemdziesięciu, w tym takie tuzy tenisa, jak Juan Carlos Ferrero, David Ferrer, Carlos Costa, Felix Mantilla, Alex Coreja czy Sergi Bruguera.

Argentyńczyk w Szczecinie przeszedł trudną próbę. Jego mecz z Jozefem Kovalikiem w pierwszej rundzie został przerwany przy piłce meczowej i został dograny następnego dnia.

- Pierwszy raz w życiu mi się przytrafiła taka sytuacja. Byłem zły na rywala, bo wcześniej podobnie padało i zgłaszał potrzeby przerwania meczu. Potem w nocy wstawałem trzy razy. Napięcie było duże, tym bardziej, że w tym samym dniu miałem do rozegrania kolejny mecz – wyjaśnił triumfator Invest in Szczecin Open 2025.

Finał zdecydowanie należał do Argentyńczyka. W pierwszym secie przełamał serwis rywala przy stanie 4:3 i to utorowało mu drogę do wygrania partii. W drugim przewagę breaka zdobył już w trzecim gemie i potem dopiął swego.

- To był dla mnie ważny mecz ze względu na punkty ATP i pieniądze. Wiedziałem, że Pablo gra bardzo dobrze zza linii końcowej. Dla mnie istotny był własny serwis i forhend. Dzisiaj były moim atutem – przyznał triumfator.

Dla niego to szósty tytuł challengerowy w karierze.

- Ale pierwszy w Europie i do tego na tak dużym i dobrze zorganizowanym turnieju. Mam nadzieję, że za rok tutaj wrócę - powiedział Tirante po zwycięstwie.

Argentyńczyk, dzięki triumfowi w Szczecinie, wraca do Top 100 rankingu ATP, co – jak mówi - było jego celem. To da mu prawo startu w głównej drabince Australian Open.

Mimo wszystko nie zmienia planów startowych na najbliższy czas. Na razie pozostaje w Europie i wiele wskazuje na to, że w środę w austriackim Bad Walersdorf jego rywalem w drodze do ćwierćfinału kolejnego challengera może być Lllamas Ruiz.

- Będą inne warunki i inny mecz. Wynik też może być zupełnie inny – zaznaczył tenisista z La Platy.

Wynik finału:

Thiago Agustin Tirante (Argentyna, 2) – Pablo Llamas Ruiz (Hiszpania) 6:3, 6:2.

BS, PAP