Problemy w kadrze Grbicia. Pojawiły się kłopoty żołądkowe

Biało-Czerwoni pokonali w sobotę Rumunię 3:0 w pierwszym meczu grupowym czempionatu. Zwycięstwo jest tym bardziej cenne, że w zespole pojawiły się problemy zdrowotne, wynikające z silnej, wszechobecnej klimatyzacji i jedzenia odmiennego od tego europejskiego.

- Firlej nie trenował w niedzielę rano. Ma lekkie przeziębienie, czasami to trwa jeden, dwa dni. Ale nie wiem czy weźmie udział w wieczornym treningu. Fornal miał też problemy żołądkowe przez kilka dni, chociaż już czuje się lepiej - zdradził trener Polaków Nikola Grbic.

- To takie małe rzeczy, które pojawiają się na początku, po przylocie do innego klimatu. Jesteśmy tu tydzień. Tu jest inna pogoda, temperatura, jedzenia. Myślę, że kilka dni i wszyscy się do tego przyzwyczaimy - dodał.

Wicemistrzowie olimpijscy nie mają zbyt wiele czasu na wyzdrowienie, bowiem już w poniedziałek o godz. 15.30 czasu polskiego rozegrają drugi mecz grupowy z Katarem.