Rajd Chile na mecie

Przepełniona pasją do rajdów Ameryka Południowa po kilku latach przerwy ponownie gościła dwie rundy mistrzostw świata. Najpierw WRC odwiedziło debiutujący w roli gospodarza Paragwaj, a następnie rywalizacja o najważniejsze laury kontynuowana była w Chile na znanych już czołówce, bardzo wymagających, zróżnicowanych i „pożerających” opony szutrach.



Dla Kajetanowicza i Szczepaniaka był to szósty występ w bieżącej kampanii. Polacy od pierwszych kilometrów byli w gronie czołowych załóg WRC2 Challenger. Utrzymując miejsce na podium, prezentowali dobre i równe tempo, kontrolując poczynania rywali. Gdy ci odrobili trochę dystansu, duet ORLEN Rally Team natychmiast kontrował, z nawiązką dokładając kilka sekund. Wszystko szło po myśli Kajetana i Maćka aż do finałowego odcinka sobotniego etapu. Na jednym z zakrętów, z pozoru niegroźne oparcie samochodu o skarpę skutkowało skrzywieniem zawieszenia o trudny do spostrzeżenia kamień. Konieczność ostrożnej jazdy przez kilkanaście następnych kilometrów spowodowała stratę czasową i spadek na szóste miejsce w kategorii. Plan na niedzielną część rajdu zakładał awans przynajmniej o jedno oczko i ten udało się z powodzeniem wypełnić. Kajetanowicz ze Szczepaniakiem już o poranku awansowali do pierwszej piątki WRC2 Challenger i aż do mety nie dali sobie odebrać tej pozycji, wywożąc z Chile potrzebne punkty do łącznej tabeli sezonu.



– Trudy Rajdu Chile kibice mogli śledzić między innymi na moich kanałach social media, a my robiliśmy codziennie swoje. Dziś wykonaliśmy plan na niedzielę – awansowaliśmy o jedną pozycję. Tylko tyle mogliśmy zrobić, bo wczorajsza strata była zbyt duża. Natomiast cieszę się, że tu przyjechaliśmy. Na pewno sporo wniosków wyciągnęliśmy i zaznaliśmy też wspaniałej atmosfery. Mieszkańcy Ameryki Południowej, zarówno Paragwaju, jak i Chile, mają ogromną pasję i wielkie serca. Ich niesamowita energia towarzyszyła nam przez cały czas, a my mogliśmy z niej czerpać. Myślę, że niektórzy ludzie z Europy mogliby się wiele od tutejszych kibiców nauczyć, jeśli chodzi o wsparcie sportowców i swoich idoli. Rajd Chile był bardzo trudny. Mimo że tego się spodziewaliśmy, muszę przyznać, że był on, nawet jak na poziom rajdów WRC, wyjątkowo wymagający. Chcę bardzo mocno podziękować całemu zespołowi ORLEN Rally Team i Rallylab Technology, Owenowi – mojemu inżynierowi i oczywiście Maćkowi. Wszyscy daliśmy z siebie sto procent. Mieliśmy trochę pecha, kilku rzeczy zabrakło, a kilka, na które nie mieliśmy dużego wpływu, zadziałało na naszą niekorzyść. Fajnie, że jesteśmy na mecie. Na pewno walka o podium była możliwa i w zasadzie jeszcze do wczoraj na tym podium byliśmy, ale takie są rajdy. Na pewno ta sytuacja też nas buduje, wyciągniemy z tej lekcji pozytywy na przyszłość. Teraz wracamy do domów, w których nie było nas prawie cztery tygodnie. Tęsknimy za bliskimi, ale też już myślimy o kolejnym starcie – powiedział Kajetan Kajetanowicz, trzykrotny Rajdowy Mistrz Europy.

Informacja prasowa