Reprezentant Polski z golem w debiucie! Udany początek w nowym klubie

Skóraś zdobył bramkę w drugiej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy, doprowadzając do remisu. Wcześniej dla gospodarzy trafił Bułgar Rosen Bożinow. Zwycięstwo gościom zapewnił w 47. minucie Matisse Samoise.

Były zawodnik Lecha Poznań przebywał na boisku do 78. minuty. Drużyna polskiego piłkarza sięgnęła po komplet punktów, mimo że od 14. minuty grała w osłabieniu (czerwona kartka dla kameruńskiego obrońcy Samuela Kotto).

Pochodzący z Jastrzębia Zdroju Skóraś jest dziewięciokrotnym reprezentantem Polski, brał udział w mistrzostwach świata 2022 w Katarze i w Euro 2024 w Niemczech. W klubie z Brugii występował od 2023 roku, a z drużyną z Gandawy podpisał kontrakt do 2029 roku.

W tabeli KAA Gent zajmuje dziewiąte miejsce z dorobkiem ośmiu punktów, ale nie rozegrano jeszcze wszystkich meczów kolejki. Prowadzi z 17 punktami zespół Royal Union Saint-Gilloise, który w sobotę wygrał na wyjeździe z Dender 1:0.

