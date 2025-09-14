Sabalenka nie mogła się powstrzymać. Tylko zobacz, co wstawiła! "Podwójny problem"
Aryna Sabalenka odpoczywa po triumfie na US Open. Białorusinka obroniła wywalczony przed rokiem tytuł i teraz może pochwalić się dwoma wywalczonymi w Nowym Jorku trofeami. Swoją kolekcją postanowiła podzielić się w mediach społecznościowych.
Sabalenka pozostaje liderką światowego rankingu od października zeszłego roku. W Nowym Jorku wykonała ogromny krok w kierunku utrzymania takiego statusu do końca sezonu - obroniła tytuł na US Open.
Białorusinka prezentowała się znakomicie. W finale nie straciła seta, wygrała z Amandą Anisimovą 2:0 (6:3, 7:6).
Teraz zawodniczka z Mińska odpoczywa przed kolejnymi wyzwaniami. W międzyczasie postanowiła podzielić się wymownym zdjęciem w mediach społecznościowych.
Sabalenka pozuje z dwoma pucharami za wygranie US Open. Całość opatrzyła podpisem "Double trouble" - "podwójny problem".