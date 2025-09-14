Sensacja! Polacy pokonali najlepszą parę deblową świata. "Będzie czas na negocjacje"

W piątek Polska przegrała dwa mecze singlowe. W tej sytuacji w sobotę Brytyjczycy potrzebowali tylko jednego zwycięstwa, aby przypieczętować triumf w rywalizacji.

Biało-Czerwoni zdołali sprawić ogromną niespodziankę, pokonując faworytów w grze podwójnej. Drzewiecki i Zieliński ograli Casha i Glasspoola - liderów rankingu deblistów.



Choć w starcie lepiej weszli Brytyjczycy i to oni wygrali pierwszego seta (6:3), później inicjatywę przejęli Polacy. W drugiej partii zwyciężyli 6:3, a w trzeciej - 7:6 (8-6).



Podczas konferencji prasowej po meczu padło pytanie o dalsze losy pary Zieliński/Drzewiecki, która na co dzień ze sobą nie gra. Czy panowie mogą teraz stworzyć duet na dłużej?



- Myślę, że jak dogonię Janka w rankingu, to pogadamy.To mnie motywuje i dodaje też dodatkowej presji, żeby walczyć o coraz wyższe miejsce w rankingu. Jak będzie wystarczająco wysokie, to będzie czas na negocjacje dotyczące współpracy - wyjaśnił Drzewiecki.



Była to dziewiąta konfrontacja Polski i Wielkiej Brytanii w Pucharze Davisa. Biało-Czerwoni zwyciężyli tylko raz, a miało to miejsce w poprzedniej potyczce – 3:2 w sierpniu 2009 roku w Liverpoolu.