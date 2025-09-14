To najbardziej nieprzewidywalny rywal Polaków. "Może pokazać trochę szaleństwa"

Reprezentacja Kataru w światowym rankingu zajmuje 23. miejsce. Na otwarcie zmagań w grupie B przegrała 1:3 z Holandią. Już ten jeden set wygrany przez ekipę z Półwyspu Arabskiego można uznać za niespodziankę.

- W sobotę Katarczycy grali dużo środkiem. Ich zawodnicy na tej pozycji są wysocy i prezentują dobry poziom. Często zdarza się tak, że przeciwko nam rywale grają trochę inaczej, stosują inne rozwiązania niż w pozostałych spotkaniach. Nie wiem więc, jak będą grać. Dlatego tak ważne jest to, co my prezentujemy - podkreślił trener Polaków Nikola Grbic.

Biało-Czerwoni po raz pierwszy zagrają z reprezentacją Kataru, która jest charakteryzowana jako... szalona i nieobliczalna.

- Zespół troszkę nieprzewidywalny. To drużyna, po której ciężko się spodziewać, co zagra. Może pokazać trochę szaleństwa. Odbiega od najwyższego poziomu światowego, przez to próbuje szalonych, niekonwencjonalnych zagrań. Myślę, że jak zagramy na swoim poziomie, to nie powinniśmy mieć z nią większych problemów. Na pewno możemy na niej wywrzeć presję zagrywką i to niekoniecznie tą mocną, ale po prostu różnorodną. Trzeba zagrać swoją siatkówkę - ocenił statystyk polskiej ekipy Mateusz Nykiel.

Transmisja TV i stream online meczu Polska - Katar od godz. 15:20 w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na Polsat Box Go.

JŻ, PAP