To ona spróbuje zatrzymać Rygielską. Kim jest finałowa rywalka Polki?

Agata Kaczmarska w kategorii +80 kg zdobyła złoty, a Julia Szeremeta w 57 kg srebrny medal bokserskich mistrzostw świata w Liverpoolu. W niedzielę o tytuł powalczy Aneta Rygielska (60 kg).

Jej rywalką będzie Rebecca Santos. Co ciekawe, obie zawodniczki miały już okazje walczyć ze sobą i było to całkiem niedawno. W kwietniu tego roku podczas Pucharu Świata w Brazylii torunianka pokonała reprezentantkę gospodarzy niejednogłośną decyzją sędziów.



Od tamtej pory jednak Santos stoczyła dziewięć pojedynków, z których wygrała osiem. W zawodach Pucharu Świata w Astanie ukończyła zmagania na drugiej lokacie. To pokazuje, że Rygielska wcale nie będzie miała łatwego zadania.



Transmisja walki Rygielska - Santos De Lima w niedzielę 14 września od ok. 14:00 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Fight oraz online w Polsat Box Go. Początek sesji porannej o 13:00, a Polka i Brazylijka stoczą piąty pojedynek tego dnia.